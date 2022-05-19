Россия атаковала Донецкую область ракетами и Смерчами, среди погибших двое детей

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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Погибли мирные жители, среди жертв — двое детей. Точное количество погибших и раненых не сообщается.

Оккупанты вели обстрелы из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня Смерч и крылатыми ракетами. Повреждения получили 38 гражданских объектов.

По данным полиции, под обстрелами оказались населенные пункты Мариуполь, Бахмут, Соледар, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк.

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли десять населенных пунктов Донецкой области .

Россия за сутки атаковала десять населенных пунктов Донецкой области (Фото:НПУ)

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