Россия атаковала Донецкую область ракетами и Смерчами, среди погибших двое детей
Россия за сутки атаковала десять населенных пунктов Донецкой области (Фото:НПУ)
За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли десять населенных пунктов Донецкой области.
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По данным полиции, под обстрелами оказались населенные пункты Мариуполь, Бахмут, Соледар, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк.
Оккупанты вели обстрелы из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня Смерч и крылатыми ракетами. Повреждения получили 38 гражданских объектов.
Погибли мирные жители, среди жертв — двое детей. Точное количество погибших и раненых не сообщается.
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