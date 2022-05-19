Россия атаковала Донецкую область ракетами и Смерчами, среди погибших двое детей

19 мая, 10:47
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Россия за сутки атаковала десять населенных пунктов Донецкой области (Фото:НПУ)

Россия за сутки атаковала десять населенных пунктов Донецкой области (Фото:НПУ)

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли десять населенных пунктов Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 19 мая

По данным полиции, под обстрелами оказались населенные пункты Мариуполь, Бахмут, Соледар, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк.

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Оккупанты вели обстрелы из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня Смерч и крылатыми ракетами. Повреждения получили 38 гражданских объектов.

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Погибли мирные жители, среди жертв — двое детей. Точное количество погибших и раненых не сообщается.

https://twitter.com/NPU_GOV_UA/status/1527185186554892289
https://www.youtube.com/embed/eQcJreShLTE
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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