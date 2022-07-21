Атаки РФ в Донецкой области: в Краматорске и Константиновке разрушены школы, оккупанты ударили по центру Бахмута

21 июля, 08:37
Войска РФ атакуют населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ атакуют населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В ночь на четверг, 21 июля, войска РФ наносили мощные удары по населенным пунктам Донецкой области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, оккупанты ударили по центральной части Бахмута. В Краматорске и Константиновке разрушили две школы. Также ночью войска РФ обстреляли промзону Краматорска, под обстрел попали ряд предприятий.

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В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета, но не разорвалась.

Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Ивановку Черкасской громады, поврежден частный дом.

https://www.youtube.com/watch?v=3SZR1IimGE8&t=1s

Информации о раненых и погибших в результате ночных обстрелов пока нет.

Кириленко уточнил, что за 20 июля российские оккупанты убили одного мирного жителя в Константиновке. Еще пять человек получили ранения.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Краматорск Донецкая область Бахмут Война России против Украины

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