В Минздраве назвали четыре эпидемических риска на деоккупированных территориях 6 июня, 15:12 Цей матеріал також доступний українською Деоккупированные территории могут столкнуться с рядом эпидемических рисков (Фото:Edgar Su/Reuters)

Деоккупированные территории Украины, которые пережили боевые действия и обстрелы российских оккупантов, могут столкнуться с рядом эпидемических проблем.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин на брифинге.

По его словам, специалисты эпидемических служб уже полностью исследовали деоккупированные территории Киевской и Житомирской областей, сейчас они работают в Черниговской и Сумской областях.

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Кузин уточнил, что есть четыре эпидемических риска:

проблемы с питьевой водой

подтопление территорий

остановка вакцинации

распространение инфекционных заболеваний.

Кузин также уточнил, что деоккупированным территориям серьезно угрожает риск распространения педикулеза и сыпного тифа.

Риски эпидемии также увеличиваются из-за массовых захоронений и российских ударов по критической инфраструктуре.

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 июня — 103-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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