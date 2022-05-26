Ненависть к оккупантам и гордость за ВСУ. Социологи рассказали, какие эмоции испытывали украинцы с начала полномасштабного вторжения РФ 26 мая, 14:42 Цей матеріал також доступний українською 52% украинцев ощущают гордость за Украину и ВСУ (Фото:МО/Facebook)

Социологи Киевского международного института социологии назвали эмоции, которые испытывали украинцы с начала полномасштабного вторжения РФ.

Война России против Украины — главные события 26 мая

53% опрошенных чувствуют гнев, возмущение, ненависть и отвращение к российским оккупантам.

Почти такое же количество респондентов испытывают гордость за Украину и украинскую армию.

Видео дня

38% украинцев испытывают тревогу, страх и ужас. 19% были в шоковом состоянии. Еще 7% - в угнетенном.

Опрос проводился с 13 по 18 мая. Было опрошено 2000 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 мая — 92-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.