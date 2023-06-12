Эксперт Defence Express назвал вероятные цели контрнаступления ВСУ на донецком направлении 12 июня, 18:36 Украинские военные на бронетранспортере М113 возле Бахмута, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV назвал вероятные цели контрнаступления ВСУ на донецком направлении.

«Думаю, что даже если будет какая-то концентрация усилий в Донецкой области, то это будет прежде всего бахмутское направление, и попытка окончательно отбросить оккупантов на авдеевском направлении», — сказал Киричевский в эфире Radio NV.

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Эксперт Defence Express отметил, что если россияне до сих пор считают, что не завершили битву за Бахмут, то не надо им мешать ее проиграть.

«Если они решили, что это их Сталинград, ВСУ сейчас делают все, чтобы российская армия там оказалась в роли этого фельдмаршала Паулюса. Получается, что окружение оккупантов в руинах Бахмута, это будет, возможно, самый большой и самый главный результат контрнаступательных усилий на донецком направлении сейчас», — заявил он.

По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки как минимум на трех направлениях: это фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области на границе с Запорожьем.

Больше всего сообщений поступает о продвижении украинских военных южнее населенного пункта Великая Новоселка — это поселок городского типа в Волновахском районе на западе Донецкой области, недалеко от административной границы с Запорожской.

12 июня спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что за минувшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на флангах на Бахмутском направлении на расстояние от 250 до 700 метров.

При этом за сутки удалось ликвидировать 66 оккупантов, 83 военных РФ получили ранения, трое попали в плен.

Также были уничтожены две вражеские БМП, две боевые машины десанта, БТР, две самоходные минометные установки Нона, гаубица Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами.