Эксперт Defence Express назвал вероятные цели контрнаступления ВСУ на донецком направлении

12 июня, 18:36
Поделиться:
Украинские военные на бронетранспортере М113 возле Бахмута, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военные на бронетранспортере М113 возле Бахмута, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV назвал вероятные цели контрнаступления ВСУ на донецком направлении.

«Думаю, что даже если будет какая-то концентрация усилий в Донецкой области, то это будет прежде всего бахмутское направление, и попытка окончательно отбросить оккупантов на авдеевском направлении», — сказал Киричевский в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=GLU--KM534g&t=1s

Эксперт Defence Express отметил, что если россияне до сих пор считают, что не завершили битву за Бахмут, то не надо им мешать ее проиграть.

Читайте также:
Том Купер
Том Купер
Большое украинское наступление. Давайте проанализируем, что вообще происходит

«Если они решили, что это их Сталинград, ВСУ сейчас делают все, чтобы российская армия там оказалась в роли этого фельдмаршала Паулюса. Получается, что окружение оккупантов в руинах Бахмута, это будет, возможно, самый большой и самый главный результат контрнаступательных усилий на донецком направлении сейчас», — заявил он.

По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки как минимум на трех направлениях: это фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области на границе с Запорожьем.

Читайте также:

Бахмут после российских обстрелов, 21 мая (Фото:REUTERS) Планы провалились. В Бахмуте за каждые захваченные 48 сантиметров Россия теряла одного солдата — Минобороны Великобритании

Больше всего сообщений поступает о продвижении украинских военных южнее населенного пункта Великая Новоселка — это поселок городского типа в Волновахском районе на западе Донецкой области, недалеко от административной границы с Запорожской.

12 июня спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что за минувшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на флангах на Бахмутском направлении на расстояние от 250 до 700 метров.

При этом за сутки удалось ликвидировать 66 оккупантов, 83 военных РФ получили ранения, трое попали в плен.

Также были уничтожены две вражеские БМП, две боевые машины десанта, БТР, две самоходные минометные установки Нона, гаубица Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Донецк Украина-Россия Авдеевка Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Контрнаступление Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X