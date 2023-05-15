Военный эксперт прокомментировал продвижение украинских военных под Бахмутом и ситуацию в самом городе 15 мая, 19:58 Украинские военные отдыхают после боя неподалеку от Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV прокомментировал продвижение украинских военных под Бахмутом и ситуацию в самом городе.

«Когда Анна Маляр говорит, 10 позиций (захватили ВСУ - ред.) – это речь идет об [опорном пункте] на котором находятся до 30 солдат. То есть, речь не идет, что там был захвачен какой-нибудь населенный пункт или город. Это тактическое улучшение», - объяснил Нарожный в эфире Radio NV.

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Он отметил, что Вооруженные силы Украины атакуют вокруг Бахмута — с севера и с юга — и сейчас «идет разговор», что якобы могут взять в «клещи», освободить Ягодное, Курдюмовку и Клещиевку и «и таким образом отрезать» группировку оккупантов в Бахмуте.

«Такое сугубо теоретически возможно, но пока до этого мы не дошли. Еще далеко до освобождения Ягодного», - добавил военный эксперт.

В самом Бахмуте, по словам Нарожного, россияне «уничтожают абсолютно все дома».

«То есть, если они видят дом, они по нему стреляют артиллерией - значит, там держит оборону украинская армия и ее надо уничтожить. Самих домов там осталось уже не так много, то есть там очень тяжело держать оборону», – рассказал он.

14 мая заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться на бахмутском направлении, захватили более десяти позиций РФ на севере и юге от окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива возле Ивановского. Также они взяли в плен окупантов.

15 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что продвижение украинских военных на бахмутском направлении — первый успех наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута, но он частичный.

В этот же день Маляр сообщила, что в Бахмуте и вокруг него «очень сложно» — Россия подтягивает туда десантно-штурмовые отряды.