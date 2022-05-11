Россия наращивает систему ПВО в приграничних с Украиной областях — Генштаб 11 мая, 19:37 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника на дороге в Ольховке Харьковской области, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 11 мая, на 77-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



в Брестской и Гомельской областях Беларуси оборудуют позиции вдоль границы, в Брестской и Гродненской областях проводят сборы и привлекают военных запаса. Угроза ракетных и авиаударов по территории Украины из Беларуси сохраняется;

в Брянской и Курской областях России оккупанты усиленно охраняют украинско-российскую границу, проводят демонстрационные действия, чтобы не допустить перегруппировки украинских войск и переброски их на другие направления. В приграничных с Украиной областях россияне наращивают систему ПВО ;

; на Харьковском направлении подразделения российских оккупантов перешли к обороне , чтобы замедлить наступление украинских войск. Благодаря успешным действиям подразделений украинских защитников был освобожден поселок Питомник в Харьковской области ;

, чтобы замедлить наступление украинских войск. Благодаря успешным действиям подразделений украинских защитников был ; На большей части временно захваченных россиянами территорий в Харьковской области оккупанты подавляют сеть сотовой связи , местные жители во многих населенных пунктах остаются без электроэнергии и воды. Россияне запрещают выезжать на территорию, подконтрольную Украине;

, местные жители во многих населенных пунктах остаются без электроэнергии и воды. Россияне запрещают выезжать на территорию, подконтрольную Украине; на Славянском направлении враг готовился возобновить наступление и пополнял запасы материально-технических средств;

на Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на попытках захватить Рубежное и провести наступление на Лиман . Оккупанты пытаются удержать позиции на правом берегу Северского Донца, готовятся к наступлению в направлениях Курахово и Новопавловки ;

. Оккупанты пытаются удержать позиции на правом берегу Северского Донца, готовятся к ; на Бахмутском направлении россияне обстреливают позиции украинских войск в районе Светлодарска и Троицкого, вели безуспешный штурм в направлениях на Орехово и Тошковку ;

; в Мариуполе оккупанты блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе завода Азовсталь , продолжают артиллерийский обстрел и авиаудары;

, продолжают артиллерийский обстрел и авиаудары; на Криворожском и Николаевском направлении войска оккупантов обстреливали украинские позиции из ствольной артиллерии и минометов, оборудовали передовые позиции;

вражеские корабли в Черном и Азовском морях используются оккупантами для ракетных ударов по важным объектам инфраструктуры Украины, блокировки гражданского судоходства и поддержки российских сухопутных войск;

по данным Генштаба, военным отдельных российских подразделений сообщили, что до конца так называемой « специальной операции» их ротация невозможна. Оккупанты деморализованы и дезорганизованы и продолжают нести потери.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 26 350 человек личного состава, 1187 танков, 199 самолетов, 160 вертолетов, 390 беспилотников, 12 кораблей и катеров и не только.

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