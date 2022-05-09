Бои за Рубежное продолжаются, на Изюмском направлении оккупанты готовятся продолжить наступление — Генштаб 9 мая, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Мужчина смотрит видео уничтожения российского танка на выставке в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 9 мая, на 75-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



противник продолжает наступление на востоке с целью установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Самая высокая активность оккупантов — на Слобожанском и Донецком направлениях . Вероятность ракетных ударов россиян по гражданской и военной инфраструктуре по всей территории Украины остается высокой;

. Вероятность ракетных ударов россиян по гражданской и военной инфраструктуре по всей территории Украины остается высокой; на Северском направлении в пунктах пропуска в приграничных районах Брянской и Курской областей находятся наряды пограничной службы ФСБ, оккупанты оборудуют позиции возле границы Украины ;

; на Слобожанском направлении враг пытается не допустить продвижения украинских войск в направлении границы. На Изюмском направлении оккупанты пополняют запасы материально-технических средств, готовятся к дальнейшему наступлению на направлении Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск ;

; на Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное , российские оккупанты пытаются захватить город, чтобы развить наступление на Лиман и Северодонецк. Противник безуспешно пытался штурмовать Воеводовку и отступил ;

, российские оккупанты пытаются захватить город, чтобы развить наступление на Лиман и Северодонецк. Противник ; на Лиманском направлении оккупанты пытаются с боем продвинуться в направлении Александровки и села Шандриголово , на Бахмутском направлении россияне безуспешно вели бои в районе Тошковки;

, на Бахмутском направлении россияне безуспешно вели бои в районе Тошковки; на Авдеевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение в районе Новоселовки, Новоселовки Второй, Верхнеторецкого, бои продолжаются;

на Новопавловском и Запорожском направлениях подразделения противника перегруппировываются. Ожидается, что группировку пополнят подразделения, переброшенные из-под Мариуполя ;

; на Южнобугском и Таврическом направлениях оккупанты перегруппировываются, наращивают системы ПВО и огневого поражения, оборудуют позиции и проводят демонстративные действия, чтобы не допустить переброску Сил обороны Украины на другие направления;

российские оккупанты используют все средства артиллерии и авиацию для обстрела позиций украинских войск, уничтожения гражданской и военной инфраструктуры. В Мариуполе враг возобновил обстрелы и штурм завода Азовсталь , несмотря на объявление « режима прекращения огня»;

, несмотря на объявление режима прекращения огня»; на некоторых временно захваченных территориях оккупанты провели имитацию « дня победы» для пропагандистских росСМИ;

дня победы» для пропагандистских росСМИ; потери противника превышают показатели комплектования, что влияет на морально-психологическое состояние россиян и приводит к отказу личного состава от участия в полномасштабной войне против Украины.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 25 600 человек личного состава, 1145 танков, 199 самолетов, 158 вертолетов, 12 кораблей и катеров и не только.

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