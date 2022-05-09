Бои за Рубежное продолжаются, на Изюмском направлении оккупанты готовятся продолжить наступление — Генштаб
Мужчина смотрит видео уничтожения российского танка на выставке в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 9 мая, на 75-й день с начала полномасштабного вторжения России.
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Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- противник продолжает наступление на востоке с целью установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Самая высокая активность оккупантов — на Слобожанском и Донецком направлениях. Вероятность ракетных ударов россиян по гражданской и военной инфраструктуре по всей территории Украины остается высокой;
- на Северском направлении в пунктах пропуска в приграничных районах Брянской и Курской областей находятся наряды пограничной службы ФСБ, оккупанты оборудуют позиции возле границы Украины;
- на Слобожанском направлении враг пытается не допустить продвижения украинских войск в направлении границы. На Изюмском направлении оккупанты пополняют запасы материально-технических средств, готовятся к дальнейшему наступлению на направлении Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск;
- на Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное, российские оккупанты пытаются захватить город, чтобы развить наступление на Лиман и Северодонецк. Противник безуспешно пытался штурмовать Воеводовку и отступил;
- на Лиманском направлении оккупанты пытаются с боем продвинуться в направлении Александровки и села Шандриголово, на Бахмутском направлении россияне безуспешно вели бои в районе Тошковки;
- на Авдеевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение в районе Новоселовки, Новоселовки Второй, Верхнеторецкого, бои продолжаются;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях подразделения противника перегруппировываются. Ожидается, что группировку пополнят подразделения, переброшенные из-под Мариуполя;
- на Южнобугском и Таврическом направлениях оккупанты перегруппировываются, наращивают системы ПВО и огневого поражения, оборудуют позиции и проводят демонстративные действия, чтобы не допустить переброску Сил обороны Украины на другие направления;
- российские оккупанты используют все средства артиллерии и авиацию для обстрела позиций украинских войск, уничтожения гражданской и военной инфраструктуры. В Мариуполе враг возобновил обстрелы и штурм завода Азовсталь, несмотря на объявление «режима прекращения огня»;
- на некоторых временно захваченных территориях оккупанты провели имитацию «дня победы» для пропагандистских росСМИ;
- потери противника превышают показатели комплектования, что влияет на морально-психологическое состояние россиян и приводит к отказу личного состава от участия в полномасштабной войне против Украины.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 25 600 человек личного состава, 1145 танков, 199 самолетов, 158 вертолетов, 12 кораблей и катеров и не только.
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