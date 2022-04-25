Российские оккупанты заставляют жителей поселка в Херсонской области уехать — Генштаб 25 апреля, 21:06 Цей матеріал також доступний українською Проукраинская акция в Херсоне 3 апреля 2022 года (Фото:Юрий Соболевский / via Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 25 апреля, на 61-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Главное из сводки Генштаба в Facebook:



противник продолжает наступление на востоке Украины, пытаясь установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный путь в оккупированный Крым;

российские оккупанты продолжают ракетно-бомбовые удары по гражданской и военной инфраструктуре, используя стратегические бомбардировщики, корабли и подводные лодки. Они пытаются уничтожить пути поставок военно-технической помощи от иностранных партнеров Украины и концентрируют удары на железнодорожных узлах;

враг стягивает с территории России дополнительные зенитно-ракетные комплексы, пытается создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и инженерной техники. Также оккупанты пытаются восполнить потери личного состава;

на Слобожанском направлении россияне продолжают частично блокировать Харьков, разрушают его инфраструктуру и обстреливают позиции украинских защитников из авиации и артиллерии. В районе Изюма противник пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка — Заводье и Дибровное — Курулька;

на Донецком и Таврийском направлениях оккупанты усилили обстрелы и пытались продвинуться в районах Коровьего Яра и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья, но понесли потери;

россияне продолжают уничтожать Мариуполь, блокируют часть мирных жителей и часть украинских защитников в районе завода Азовсталь;

на Южнобугском направлении основные усилия врага сосредоточены на направлениях Херсон — Николаев и Херсон — Кривой Рог. Оккупанты перегруппировываются, закрепляются на местности, накапливают боеприпасы и усиливают группировку ствольной и реактивной артиллерии;

на временно захваченных территориях Херсонской области в пгт Великая Александровка оккупанты заявили, что местное население должно покинуть населенный пункт до 28 апреля. Им угрожают принудительной эвакуацией;

в Энергодаре, на временно захваченных территориях Запорожской области, сотрудники ФСБ РФ проводят фильтрационные мероприятия;

на временно захваченных территориях в Харьковской и Луганской областях россияне занимаются мародерством и грабежом местного населения, крадут алкоголь и продукты;

украинские защитники и защитницы держат оборону и наносят потери российским войскам.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 21900 человек личного состава, 884 танка, 181 самолет, 154 вертолета и не только.



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