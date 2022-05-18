Российские оккупанты продолжают провальные попытки наступления на Донбассе — Генштаб
Уничтоженный российский танк в Украине (Фото:53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 18 мая, на 84-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Война России против Украины — главные события 18 мая
Главное из сводки Генштаба в Facebook:
- российские оккупанты продолжают наступление на востоке, ведут обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, пытаются усилить наступательную группировку;
- в белорусской армии до 21 мая продолжается второй этап проверки боеготовности, военные отрабатывают форсирование водных преград и проверку сил и средств ПВО. Угроза ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется;
- на Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов Янжуловку Черниговской области и Прогресс Сумской области;
- россияне оборудуют дополнительные огневые позиции и защитные сооружения в приграничных районах Брянской и Курской областей. По данным Генштаба, вражеские подразделения там пополняют запасы материально-технических средств;
- на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской и Воронежской областей российские оккупанты поддерживают в готовности подразделения военно-воздушных сил;
- на Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и обстреливает позиции украинских войск, проводит контратаки, чтобы попытаться восстановить утраченные позиции;
- ВСУ в результате наступления освободили населенный пункт Дементиевка Харьковской области, в районе Терновой продолжаются бои, оккупанты ведут наступление;
- на Славянском направлении противник без успеха вел бои в районе Долгенького при поддержке артиллерии, понес потери;
- на Лиманском направлении оккупанты пытаются закрепиться на занятых рубежах, используют артиллерию для ударов по гражданским объектам в районах Тошковки, Золотого, Авдеевки, Владимировки и Водяного;
- на Северодонецком направлении враг без успеха вел штурм в районе Нижнего. На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступление, пытаются улучшить тактическое положение. Враги без успеха вели штурм в районе Катериновки;
- на Авдеевском направлении оккупанты наступали в районе Новоселовки, понесли потери и отступили, безуспешно проводили штурм возле Новобахмутовки и Веселого;
- на Кураховском направлении россияне без успеха наступали в районе Победы;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты обстреливали жилые дома и инфраструктуру в районе Новоандреевки, Каменского, Орехова, Ольговского и Полтавки;
- на Южнобугском направлении под обстрел противника попали Лупарево, Посад-Покровское, Висунск, Осокоровка и Нововоронцовка;
- по данным Генштаба, во временно захваченных районах Луганской области 16−17 мая прошли стихийные протесты семей людей, которых принудительно мобилизовали в ряды российских оккупационных войск.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 28 300 человек личного состава, 1235 танков, 202 самолета, 167 вертолетов, 441 беспилотник, 13 кораблей и катеров, 2137 единиц автомобильной техники и автоцистерн и не только.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.