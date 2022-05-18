Российские оккупанты продолжают провальные попытки наступления на Донбассе — Генштаб 18 мая, 19:55 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк в Украине (Фото:53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 18 мая, на 84-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 18 мая

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российские оккупанты продолжают наступление на востоке, ведут обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, пытаются усилить наступательную группировку;

в белорусской армии до 21 мая продолжается второй этап проверки боеготовности, военные отрабатывают форсирование водных преград и проверку сил и средств ПВО. Угроза ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется;

на Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов Янжуловку Черниговской области и Прогресс Сумской области ;

; россияне оборудуют дополнительные огневые позиции и защитные сооружения в приграничных районах Брянской и Курской областей. По данным Генштаба, вражеские подразделения там пополняют запасы материально-технических средств;

на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской и Воронежской областей российские оккупанты поддерживают в готовности подразделения военно-воздушных сил;

на Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и обстреливает позиции украинских войск, проводит контратаки, чтобы попытаться восстановить утраченные позиции;

ВСУ в результате наступления освободили населенный пункт Дементиевка Харьковской области , в районе Терновой продолжаются бои, оккупанты ведут наступление;

, в районе Терновой продолжаются бои, оккупанты ведут наступление; на Славянском направлении противник без успеха вел бои в районе Долгенького при поддержке артиллерии, понес потери;

при поддержке артиллерии, понес потери; на Лиманском направлении оккупанты пытаются закрепиться на занятых рубежах, используют артиллерию для ударов по гражданским объектам в районах Тошковки, Золотого, Авдеевки, Владимировки и Водяного ;

; на Северодонецком направлении враг без успеха вел штурм в районе Нижнего. На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступление, пытаются улучшить тактическое положение. Враги без успеха вели штурм в районе Катериновки ;

; на Авдеевском направлении оккупанты наступали в районе Новоселовки , понесли потери и отступили, безуспешно проводили штурм возле Новобахмутовки и Веселого ;

, понесли потери и отступили, безуспешно проводили ; на Кураховском направлении россияне без успеха наступали в районе Победы ;

; на Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты обстреливали жилые дома и инфраструктуру в районе Новоандреевки, Каменского, Орехова, Ольговского и Полтавки ;

; на Южнобугском направлении под обстрел противника попали Лупарево, Посад-Покровское, Висунск, Осокоровка и Нововоронцовка ;

; по данным Генштаба, во временно захваченных районах Луганской области 16−17 мая прошли стихийные протесты семей людей, которых принудительно мобилизовали в ряды российских оккупационных войск.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 28 300 человек личного состава, 1235 танков, 202 самолета, 167 вертолетов, 441 беспилотник, 13 кораблей и катеров, 2137 единиц автомобильной техники и автоцистерн и не только.

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