Оккупанты обстреляли из минометов территорию Черниговской области — Генштаб 10 мая, 19:16 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники на позициях в Харьковской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 10 мая, на 76-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 10 мая

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российские оккупанты наращивают темпы наступления на востоке, продолжают обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск. Наибольшая активность оккупантов — на Слобожанском и Донецком направлениях . Вероятность ракетных ударов россиян по гражданской и военной инфраструктуре Украины остается высокой;

. Вероятность ракетных ударов россиян по гражданской и военной инфраструктуре Украины остается высокой; в Беларуси проверяют боеготовность армии и заканчивают ротацию отдельных подразделений, которые охраняют границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях;

и заканчивают ротацию отдельных подразделений, которые охраняют границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях; на Северском направлении российские оккупанты обстреляли из минометов в приграничных районов окрестности Карповичей и Сеньковки Черниговской области;

Черниговской области; на Слобожанском направлении российские оккупанты перегруппировываются, оборудуют позиции, усиливают систему ПВО и медобеспечения. На Изюмском направлении противник готовился перейти в наступление, пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, усилил воздушную разведку и занимался оборудованием позиций;

благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак Харьковской области ;

; российские оккупанты привлекли до 500 мобилизованных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей;

Донецкой и Луганской областей; на Северодонецком направлении враг безуспешно пытается восстановить контроль над Рубежным, проводит безуспешный штурм в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области. Также россияне пытаются закрепиться в районе Александровки, проводят штурм в районе села Шандриголово Донецкой области, не имея успеха;

Луганской области. Также россияне пытаются закрепиться в районе Александровки, проводят штурм в районе села Шандриголово Донецкой области, не имея успеха; на Донецком направлении российские оккупанты пытались идти на штурм в направлении Марьинки, Каменки и Новомихайловки , успеха не имели;

, успеха не имели; в Мариуполе основные усилия врага сосредоточены на блокировке и попытках уничтожить украинские подразделения в районе завода Азовсталь , оккупанты продолжают штурм при поддержке артиллерийского огня и танков;

, оккупанты продолжают штурм при поддержке артиллерийского огня и танков; в оккупированном Россией Приднестровье действует усиленный уровень « террористической угрозы», местные вооруженные формирования и российские войска приведены в повышенную боеготовность;

террористической угрозы», местные вооруженные формирования и российские войска приведены в повышенную боеготовность; по данным Генштаба, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь в Харьковской области вывели в район российского Белгорода. Значительная часть личного состава оставшихся контрактников написали рапорты на увольнение.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 26 000 человек личного состава, 1170 танков, 199 самолетов, 158 вертолетов, 380 беспилотников, 12 кораблей и катеров и не только.

Десантники уничтожили скопление техники окупантів на Изюмском направлении https://www.youtube.com/embed/YizoVDub8GE

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