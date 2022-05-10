Оккупанты обстреляли из минометов территорию Черниговской области — Генштаб
Украинские защитники на позициях в Харьковской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 10 мая, на 76-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Война России против Украины — главные события 10 мая
Главное из сводки Генштаба в Facebook:
- российские оккупанты наращивают темпы наступления на востоке, продолжают обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск. Наибольшая активность оккупантов — на Слобожанском и Донецком направлениях. Вероятность ракетных ударов россиян по гражданской и военной инфраструктуре Украины остается высокой;
- в Беларуси проверяют боеготовность армии и заканчивают ротацию отдельных подразделений, которые охраняют границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях;
- на Северском направлении российские оккупанты обстреляли из минометов в приграничных районов окрестности Карповичей и Сеньковки Черниговской области;
- на Слобожанском направлении российские оккупанты перегруппировываются, оборудуют позиции, усиливают систему ПВО и медобеспечения. На Изюмском направлении противник готовился перейти в наступление, пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, усилил воздушную разведку и занимался оборудованием позиций;
- благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак Харьковской области;
- российские оккупанты привлекли до 500 мобилизованных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей;
- на Северодонецком направлении враг безуспешно пытается восстановить контроль над Рубежным, проводит безуспешный штурм в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области. Также россияне пытаются закрепиться в районе Александровки, проводят штурм в районе села Шандриголово Донецкой области, не имея успеха;
- на Донецком направлении российские оккупанты пытались идти на штурм в направлении Марьинки, Каменки и Новомихайловки, успеха не имели;
- в Мариуполе основные усилия врага сосредоточены на блокировке и попытках уничтожить украинские подразделения в районе завода Азовсталь, оккупанты продолжают штурм при поддержке артиллерийского огня и танков;
- в оккупированном Россией Приднестровье действует усиленный уровень «террористической угрозы», местные вооруженные формирования и российские войска приведены в повышенную боеготовность;
- по данным Генштаба, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь в Харьковской области вывели в район российского Белгорода. Значительная часть личного состава оставшихся контрактников написали рапорты на увольнение.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 26 000 человек личного состава, 1170 танков, 199 самолетов, 158 вертолетов, 380 беспилотников, 12 кораблей и катеров и не только.
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