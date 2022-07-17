«Солдат — это не автомат». Стало известно, есть ли нехватка военных на фронте 17 июля, 02:31 Мобилизация в Украине продолжается (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

С начала полномасштабного вторжения в Украине объявили всеобщую мобилизацию, которая продлится до 23 августа. Будет ли она продлена после этой даты информации нет.

Сейчас в рядах армии достаточное количество мобилизованных, но иногда людям на фронте нужна ротация, а некоторых защитников необходимо заменить в подразделениях — в результате полученных травм или боевых потерь. Такой подход позволяет постепенно восполнять линию фронта. Об этом рассказал экс-советник главы МВД и руководителя Офиса президента Виктор Андрусов.

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«Когда мы мобилизуем, то мы этих мобилизованных солдат должны одеть, учить, кормить. Поэтому мобилизация происходит только от потребности к фронту. То есть, если мы понесли потери, или нам нужно вывести на восстановление солдат, которые там уже четыре месяца где-то на передовой находились, вот тогда происходит мобилизация. То есть, она продолжается постоянно. Но я имею в виду, что цель — пополнять сейчас линию фронта, а не просто намобилизовать очень много людей и просто ждать, когда их вести в бой», — объяснил Андрусов в интервью для проекта Разговор о важном.

Он добавил, что в Украине нет недостатка мобилизованных солдат, в отличие от недостатка техники и артиллерии: «Солдатов нужно перевозить, солдаты должны иметь чем воевать. Как мы видим, это не автомат, с которым у нас нет проблем. Поэтому по состоянию на сейчас происходящий процесс мобилизации вполне удовлетворительный».

Слова Андрусива подтверждают, что в Украине продолжается постоянная волна мобилизации. Об этом ранее рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, сколько всего людей планируют призвать во время общей мобилизации.

Андрусов также высказался против использования повесток в армию в качестве наказания за правонарушение: «Здесь вопрос качества мобилизации. Это меня и многих людей с фронта возмущает. Эта практика, на мой взгляд, позорна — отправлять на фронт как штраф. То есть такое формирование каких-то штрафбатов или что? Все это во многом пренебрежение нашей войной».

Также ранее против этого высказались музыкант Александр Положинский и зоозащитник Александр Тодорчук, защищающие Украину на фронте. Ранее в эфире Радио НВ украинский адвокат Андрей Новак высказался об использовании повесток в армию в качестве наказания за нарушение комендантского часа, а также рассказал законно ли, когда людям вручают повестки на улицах, блокпостах и других местах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что список женщин, обязанных встать на военный учет, в очередной раз расширили. Также НВ объяснял, предусмотрена ли ответственность за уклонение от установления женщин на военный учет и нужно ли женщинам возвращаться для этого из-за границы. Кстати, военнообязанным женщинам, как и мужчинам, будет запрещен выезд за границу.

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