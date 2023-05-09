Какая сейчас ситуация в Бахмуте: экс-командир Азова рассказал об успехах украинских сил 9 мая, 15:37 Украинские военные неподалеку от Бахмута, 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Экс-командир полка Азов, майор ВСУ Максим Жорин рассказал в интервью Radio NV о нынешней ситуации в Бахмуте.

«Действительно, заметно то, что перед врагом поставили задачу до 9 числа любой ценой реально захватить город. Но у них это не получается, несмотря на то, что они бросают все силы, несмотря на то, что даже когда мы разбиваем их атакующие группы, они их сразу перегруппировывают», — рассказал Жорин в эфире Radio NV.

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По словам экскомандира полка Азов, иногда в одной группе оккупантов, которая наступает в Бахмуте, есть и вагнеровцы, и кадровые российские военные, а «раньше встречались ЛНР-овцы какие-то».

«Если говорить об обстановке на данный момент, то она очень сложная. Такая, в принципе, сложная, какая и была до этого. В самом городе очень тяжелые бои», — отметил он.

В то же время Жорин подчеркнул, что в последние дни защитники Бахмута не потеряли ни одной позиции.

"Более того, были организованы встречные атаки, во время которых разбивался наступательный потенциал врага", - добавил экс-командир полка Азов.

Приоритетной задачей к северу от Бахмута он назвал удерживание дороги, «которая на данный момент остается единственной для сообщения, эвакуации, подвоза, снабжения и всех подобных вещей».

«Враг это понимает и тоже пытается ее захватить. Когда-то у него это удалось на короткое время, но его сразу выбили и отбросили от этой дороги», — рассказал Жорин.

Также экс-командир полка Азов сообщил, что к югу от Бахмута удалось выбить врага с некоторых позиций, захватить и удерживать их.

«У них заметно уже спадает наступательный потенциал. Примечательно, что у них есть проблемы с кадрами. Но проблем с артиллерией или, например, с авиацией – точно не заметно, потому что и артиллерия, и авиация работают постоянно. Даже если в городе какие-то позиции мы потеряем, вокруг города достаточно сил для того, чтобы давить и уничтожать врага», — подытожил он.

Ранее лидер движения Гонор и украинский военный Сергей Филимонов рассказывал Radio NV, что в Бахмуте прекратились так называемые «мясные штурмы» оккупантов.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что удерживание Бахмута было ключевым моментом для подготовки контрнаступления Украины. Это позволило диктовать условия на линии фронта и сокращать военные ресурсы России.

1 мая представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме заявил, что, по оценкам США, в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми за последние пять месяцев. Общие потери страны-агрессора убитыми и ранеными на этом направлении составляют 100 тысяч человек. Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года.

