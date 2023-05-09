Какая сейчас ситуация в Бахмуте: экс-командир Азова рассказал об успехах украинских сил

9 мая, 15:37
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Украинские военные неподалеку от Бахмута, 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные неподалеку от Бахмута, 3 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Экс-командир полка Азов, майор ВСУ Максим Жорин рассказал в интервью Radio NV о нынешней ситуации в Бахмуте.

«Действительно, заметно то, что перед врагом поставили задачу до 9 числа любой ценой реально захватить город. Но у них это не получается, несмотря на то, что они бросают все силы, несмотря на то, что даже когда мы разбиваем их атакующие группы, они их сразу перегруппировывают», — рассказал Жорин в эфире Radio NV.

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По словам экскомандира полка Азов, иногда в одной группе оккупантов, которая наступает в Бахмуте, есть и вагнеровцы, и кадровые российские военные, а «раньше встречались ЛНР-овцы какие-то».

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«Если говорить об обстановке на данный момент, то она очень сложная. Такая, в принципе, сложная, какая и была до этого. В самом городе очень тяжелые бои», — отметил он.

В то же время Жорин подчеркнул, что в последние дни защитники Бахмута не потеряли ни одной позиции.

"Более того, были организованы встречные атаки, во время которых разбивался наступательный потенциал врага", - добавил экс-командир полка Азов.

Приоритетной задачей к северу от Бахмута он назвал удерживание дороги, «которая на данный момент остается единственной для сообщения, эвакуации, подвоза, снабжения и всех подобных вещей».

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«Враг это понимает и тоже пытается ее захватить. Когда-то у него это удалось на короткое время, но его сразу выбили и отбросили от этой дороги», — рассказал Жорин.

Также экс-командир полка Азов сообщил, что к югу от Бахмута удалось выбить врага с некоторых позиций, захватить и удерживать их.

«У них заметно уже спадает наступательный потенциал. Примечательно, что у них есть проблемы с кадрами. Но проблем с артиллерией или, например, с авиацией – точно не заметно, потому что и артиллерия, и авиация работают постоянно. Даже если в городе какие-то позиции мы потеряем, вокруг города достаточно сил для того, чтобы давить и уничтожать врага», — подытожил он.

Ранее лидер движения Гонор и украинский военный Сергей Филимонов рассказывал Radio NV, что в Бахмуте прекратились так называемые «мясные штурмы» оккупантов.

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Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что удерживание Бахмута было ключевым моментом для подготовки контрнаступления Украины. Это позволило диктовать условия на линии фронта и сокращать военные ресурсы России.

1 мая представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме заявил, что, по оценкам США, в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми за последние пять месяцев. Общие потери страны-агрессора убитыми и ранеными на этом направлении составляют 100 тысяч человек. Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Война России против Украины радио NV

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