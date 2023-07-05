Спикер Сил обороны таврического направления назвал самую главную преграду на пути ВСУ 5 июля, 15:09 Украинские военные в освобожденной Новодаровке, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Спикер Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в интервью Radio NV назвал самую главную преграду на пути ВСУ.

В эфире Radio NV Шершень отметил, что у россиян «очень мощные линии обороны», поэтому ВСУ приходится сражаться за каждый метр деоккупированной земли.

«Самой главной преградой в их оборонительных редутах, которые [длиной] от пяти до тридцати километров, по мнению разведки, в этих инженерных сооружениях обороны можно четко выделять минно-взрывные заграждения — минные поля, которые замедляют наше продвижение», — рассказал спикер Сил обороны Таврического направления.

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По его словам оккупанты установили «очень много противотанковых минно-взрывных заграждений, которые в сочетании с другими минами ставятся на растяжки, что запрещено Женевской конвенцией».

Шершень объяснил, что украинским военным приходится преодолевать по три-четыре минно-взрывных линии, чтобы пробить коридор, по которому смогут продвигаться штурмовые группы.

4 июля Центр национального сопротивления сообщал, что россияне продолжают минировать оккупированные территории на юге Украины. В частности, в Мелитопольском районе Запорожской области, они устанавливают мины на грунтовых дорогах и засеянных полях.

«По имеющейся информации, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, минирующий землю со скоростью 208 единиц в минуту, неоднократно был зафиксирован в полях под Мелитополем», — сообщают в ЦНС.

В ЦНС отметили, что соответствующие действия оккупантов ставят под угрозу жизни гражданских лиц.