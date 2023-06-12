Березовец рассказал о ключевой цели украинского наступления и его вероятной продолжительности

12 июня, 19:26
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Украинский военный на танке в Донецкой области, 12 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинский военный на танке в Донецкой области, 12 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Политтехнолог и офицер ВСУ из бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец в интервью Radio NV рассказал о ключевой цели украинского наступления и его вероятной продолжительности.

«Мы неоднократно говорили о том, что ключевой целью украинского наступления будет разорвать сухопутный коридор, который соединяет РФ с временно оккупированным Крымом. Это и есть главная цель этой операции», — сказал Березовец в эфире Radio NV.

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Офицер ВСУ отметил, что не знает, сколько продлится наступательная операция Украины, однако предположил, что она продлится дольше, чем балаклейско-изюмская операция, горячая фаза которой заняла всего шесть дней.

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«Сколько продлится эта наступательная операция? Очевидно, что речь идет не о днях, — недели, а возможно, месяцы. Вполне возможно, что наступательная операция для разрыва сухопутного коридора продлится в течение всего лета. Она может закончиться в сентябре или даже в октябре», — считает он.

Березовец отметил, что противник готовился к контрнаступлению Украины больше, чем полгода.

«Они очень глубоко зарылись, очень качественно. Они построили многослойную систему инженерных сооружений и минных полей в частности. И поэтому для того, чтобы прорвать такую оборону на определенном направлении, надо, во-первых, провести разведку, в частности разведку боем, понять, какая реальная мотивация. То есть то, что ты видишь сверху, и что находится под ней, — это принципиально две разные вещи. И поэтому определенные осторожные локальные бои, которые сейчас происходят, являются, скорее, подготовкой к этому большому наступлению. И они будут происходить на нескольких направлениях для того, чтобы нащупать наиболее уязвимое место в обороне противника. А уже только после этого и начнется эта наступательная операция, которую, конечно, никто анонсировать не будет», — объяснил офицер ВСУ.

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По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки как минимум на трех направлениях: это фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области на границе с Запорожьем.

Больше всего сообщений поступает о продвижении украинских военных южнее населенного пункта Великая Новоселка — это поселок городского типа в Волновахском районе на западе Донецкой области, недалеко от административной границы с Запорожской.

Именно на этом направлении ВСУ освободили по меньшей мере несколько сел, в частности известно о контроле украинских сил над такими населенными пунктами:

  • Новодаровка, Запорожская область — село на границе с Донецкой областью еще 4 июня освободили военные Запорожской 110-й отдельной бригады ТРО, подтверждение было обнародовано 12 июня;
  • Сторожевое — в освобождении участвовали военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского (сообщение об освобождении от 12 июня);
  • Макаровка (11 июня);
  • Благодатное — в его освобождении участвовали подразделения 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша (11 июня)
  • Нескучное — в освобождении села участвовали бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ (10 июня).
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Теги:   Украина-Россия Тарас Березовец Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины радио NV

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