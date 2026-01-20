Один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов, БаДМ , в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки 6 декабря 2025 года потерял распределительный центр в Днепре. Для компании это событие могло означать серьезные операционные риски. Однако БаДМ в очередной раз продемонстрировал способность быстро адаптироваться к военным вызовам, оперативно переформатировав цепочки поставок и маршруты доставки. В результате ни один клиент не зафиксировал снижения качества сервиса или перебоев в поставках.

Масштабирование складов БаДМ в 2026 году: новая эра логистики

Еще в 2023 году компания приняла стратегическое решение об увеличении складского потенциала до 120 тыс. кв. м путем строительства логистических хабов европейского образца.

Реклама:

За годы полномасштабного вторжения рф неоднократно наносила БаДМ потери: в 2022 и 2023 годах компания утратила 45% своих складских мощностей, когда два крупных хаба в Гостомеле и Полтаве были разрушены. Последствия полного уничтожения еще одного, третьего, аптечного склада площадью 43 тыс. кв. м в 2025 году также стали для БаДМ проверкой на выносливость, устойчивость и прочность.

Однако вектор развития компании не изменился. Строительство и оснащение пяти новых складских комплексов в центральной, южной и западной частях Украины остаются ключевыми инвестициями компании в логистическую инфраструктуру. Новые площади позволят не только расширить ассортимент, но и одновременно ускорить и удешевить логистику за счет внедрения автоматизации.

Общий уровень готовности складских объектов различается: от финальной стадии строительных и инженерных работ на площадке в Киевской области, 50% готовности объектов в Полтаве и Виннице — до подготовительных работ на строительной площадке на юге Украины.

Гибкие решения во время войны: быстрая стабилизация логистики

Еще одним примером оперативного развития БаДМ стало открытие нового автоматизированного склада в Ивано-Франковске в ноябре 2025 года. Запуск этой площадки усилил логистическое присутствие компании в Прикарпатье и укрепил цепочки поставок в регионе. Параллельно БаДМ продолжает этап разработки еще одного собственного склада в Ивано-Франковске, который является долгосрочным элементом стратегии развития компании.

Инновационность оборудования как основа устойчивости

Реклама:

Новые склады БаДМ проектируются как высокотехнологичные логистические комплексы. Они предусматривают использование автоматизированных систем хранения и отбора продукции, конвейерных решений, современных систем управления складом (WMS), а также энергоэффективного оборудования. Такая технологическая база позволяет минимизировать влияние дефицита персонала, снизить риск ошибок, повысить скорость обработки заказов и обеспечить стабильную работу даже в пиковые периоды нагрузки.

Инфраструктура, способная противостоять военным вызовам

Планы БаДМ на 2026 год предусматривают поэтапный ввод новых складских объектов в эксплуатацию и дальнейшую интеграцию технологических решений в логистическую сеть компании.

«Потеря мощностей заставила бизнес по-новому взглянуть на логистику. Для нас это не только о складских площадях или оборудовании, но и о способности быстро восстанавливаться, адаптироваться и гарантировать бесперебойные поставки лекарственных средств в аптеки и медицинские учреждения при любых условиях. Именно с таким подходом мы выстраиваем инфраструктуру БаДМ в 2026 году», — отмечает исполняющий обязанности генерального директора ТОВ « БаДМ» Дмитрий Бабенко.

Справка: БаДМ — национальный фармацевтический дистрибьютор, который поставляет лекарственные средства более чем в 18 000 аптек и медицинских учреждений Украины. Компания работает для украинцев уже более 30 лет и благодаря масштабированию бизнеса имеет открытые вакансии по всей стране.