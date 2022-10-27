Разрушены все дома. Как выглядит сейчас поселок Пески, полностью уничтоженный российскими оккупантами — видео

27 октября, 14:40
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В Песках не осталось ни одного уцелевшего дома (Фото:Скриншот видео Телеканал Донеччина TV/YouTube)

В Песках не осталось ни одного уцелевшего дома (Фото:Скриншот видео Телеканал Донеччина TV/YouTube)

В Донецкой областной военной администрации показали, как выглядит поселок Пески Донецкой области после многочисленных атак войск РФ и боев в районе населенного пункта.

«Пески. Разрушенный от российских ударов поселок. Оккупанты принесли смерть в это место», — говорится в описании к видео.

На кадрах видно, что в Песках не осталось ни одного уцелевшего жилого дома, разрушена также вся инфраструктура.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=EaT3XNcUBFw&t=14s

Поселок Пески Донецкой области, который Вооруженным силам Украины удалось освободить от оккупантов в июле 2014 года и за которой еще долго шли бои, через восемь лет снова стал адской точкой на карте боевых действий.

Населенный пункт находится в семи километрах от Донецкого аэропорта и оккупированного Донецка. С начала полномасштабного вторжения РФ в районе Песок возобновились ожесточенные бои.

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В августе и начале сентября российские оккупанты неоднократно заявляли о его захвате, но украинским военным удается удерживать свои позиции и отбивать атаки войск РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Пески Война России против Украины

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