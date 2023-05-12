Сплошные развалины. Ермак опубликовал видео уничтоженной оккупантами Марьинки, снятое с дрона 12 мая, 17:41 Большинство домов на видео, опубликованном Андреем Ермаком, разрушены до основания (Фото:Андрій Єрмак via Telegram)

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтоженной российскими оккупантами Марьинки.

На нем видно несколько десятков до основания разрушенных российскими оккупантами многоэтажных зданий, от большинства из которых остались лишь груды обломков.

«Марьинка. Город, уничтоженный россиянами. Каждое такое преступление станет историческим пятном для рф и ее будущих поколений», - написал Ермак в комментарии к видео.

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По словам военного эксперта и полковника запаса ВСУ Романа Свитана, Марьинко может сыграть важную роль в освобождении Донецка.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV заявлял, что Авдеевка и Марьинка, наряду с Бахмутом, являются самыми горячими точками на фронте.

