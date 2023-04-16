«Было 29 многоэтажек». Советник мэра Мариуполя показал, что осталось от Приморского района города 16 апреля, 18:42 Разрушенный оккупантами Мариуполь (иллюстративное фото) (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале видео Приморского района города, почти все многоэтажные дома в котором разрушены.

«Здесь было 29 многоэтажек. Теперь просто пустыня. Черемушки. Приморский район. Мариуполь. Апрель 2023. „Русский мир“», — прокомментировал видео Андрющенко.

9 марта мэр Мариуполя Андрей Бойченко заявил, что оккупанты разрушили в городе 400 многоэтажек с целью скрыть свои военные преступления.

Видео дня

15 марта Андрющенко опубликовал видео масштабных разрушений в Мариуполе, снятое с высоты.

Он также рассказал Radio NV, что в оккупированном городе остается 90 тысяч его жителей, большинство из которых — пенсионеры.

7 июня 2022 года Мариупольский горсовет сообщал, что в разрушенном городе остаются 100—120 тысяч жителей.

По данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2022 года в Мариуполе проживало более 425 тысяч человек.

После оккупации города на начало июня 2022 года около 200 тысяч мариупольцев выехали на подконтрольную Украине территорию, от 50 до 70 тысяч находились в приазовских поселках или на оккупированных территориях востока и юга Украины, еще около 47 тысяч были депортированы или вынуждены выехать в Россию. Также, по данным горсовета Мариуполя, около 22 тысяч жителей города убили российские оккупанты.

В начале апреля на Старокрымском кладбище обнаружили большой сектор свежих захоронений.