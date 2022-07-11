«Ждем приказ идти дальше». ВСУ показали видео из освобожденной Ивановки в Херсонской области

11 июля, 10:27
Брошенная техника российских оккупантов в освобожденной Ивановке (Фото:Скриншот видео 60-та окрема піхотна бригада/Facebook)

Брошенная техника российских оккупантов в освобожденной Ивановке (Фото:Скриншот видео 60-та окрема піхотна бригада/Facebook)

60-я отдельная пехотная бригада ВСУ обнародовала видео из освобожденной Ивановки Херсонской области.

На улицах населенного пункта много уничтоженной военной техники российских оккупантов. Часть домов местных жителей разрушена.

«Зашли в село, заняли позиции, кроме БК, ничего опасного не встречали. Ждем приказа идти дальше», — отметили украинские военные.

Видео дня
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https://www.youtube.com/embed/aI2c4CHaXJ0

На данный момент они налаживают коммуникацию с местным населением и помогают нуждающимся.

https://www.youtube.com/embed/zQZ5kuxL78g

По словам одного из военнослужащих, некоторые жители встретили ВСУ хорошо, некоторые с опаской, так как не знали, чего ожидать.

https://www.facebook.com/60opb/videos/450709463540550/

ВСУ освободили Ивановку от российских оккупантов 2 июля.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

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