«Ждем приказ идти дальше». ВСУ показали видео из освобожденной Ивановки в Херсонской области 11 июля, 10:27 Брошенная техника российских оккупантов в освобожденной Ивановке (Фото:Скриншот видео 60-та окрема піхотна бригада/Facebook)

60-я отдельная пехотная бригада ВСУ обнародовала видео из освобожденной Ивановки Херсонской области.

На улицах населенного пункта много уничтоженной военной техники российских оккупантов. Часть домов местных жителей разрушена.

«Зашли в село, заняли позиции, кроме БК, ничего опасного не встречали. Ждем приказа идти дальше», — отметили украинские военные.

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На данный момент они налаживают коммуникацию с местным населением и помогают нуждающимся.

По словам одного из военнослужащих, некоторые жители встретили ВСУ хорошо, некоторые с опаской, так как не знали, чего ожидать.

ВСУ освободили Ивановку от российских оккупантов 2 июля.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

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