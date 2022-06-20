Оккупанты создают искусственные очереди за российскими паспортами в захваченном Бердянске — разведка 20 июня, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты создают иллюзию очередей за паспортами РФ (Фото:ГУР МО/Facebook)

В захваченном Бердянске российские оккупанты создают иллюзию очередей за российскими паспортами.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, чтобы показать якобы «желание» местных жителей получить российские паспорта, всех стоящих на учете в военной комендатуре Бердянска принудительно отправляют в ЦНАП для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы.

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«Граждан, которые не согласились стоять в очередях, отправляют на общественные работы», — добавили в ведомстве в Facebook.

24 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.





11 июня в захваченных РФ частях Херсонской и Запорожской областей местному населению начали выдавать российские паспорта. В оккупированном Херсоне 11 июня было выдано всего около 25 российских паспортов.

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