Оккупанты создают искусственные очереди за российскими паспортами в захваченном Бердянске — разведка

20 июня, 16:43
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Оккупанты создают иллюзию очередей за паспортами РФ (Фото:ГУР МО/Facebook)

Оккупанты создают иллюзию очередей за паспортами РФ (Фото:ГУР МО/Facebook)

В захваченном Бердянске российские оккупанты создают иллюзию очередей за российскими паспортами.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, чтобы показать якобы «желание» местных жителей получить российские паспорта, всех стоящих на учете в военной комендатуре Бердянска принудительно отправляют в ЦНАП для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы.

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«Граждан, которые не согласились стоять в очередях, отправляют на общественные работы», — добавили в ведомстве в Facebook.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/337599271884833

24 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

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В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.

https://www.youtube.com/embed/qQkhiRGHWEc

11 июня в захваченных РФ частях Херсонской и Запорожской областей местному населению начали выдавать российские паспорта. В оккупированном Херсоне 11 июня было выдано всего около 25 российских паспортов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Бердянск Российский паспорт Война России против Украины

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