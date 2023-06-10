В начале вторжения украинские летчики загоняли российские Су-35 под наше ПВО — Игнат 10 июня, 10:39 Российский Су-35 в 2015 году (Фото:vitalykuzmin.net)

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в инервью Radio NV рассказал, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину украинские летчики загоняли российские истребители Су-35 под украинскую ПВО.

В эфире Radio NV Игнат отметил, что сейчас Украина не имеет истребителей, которые могли бы действовать на уровне с российскими Су-35 и украинские летчики на советских самолетах больше не могут вступать с ними в бой.

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«Это они делали с начала войны, когда работали наши наземные части. И когда россияне залетали, наши истребители их просто загоняли под наше ПВО. Враги были вынуждены реагировать на наших летчиков. То есть маневрировали они и попадались в ловушки, расставленные нашими ПВОшниками. Так их тогда уничтожали. Что-то и самолеты уничтожали, безусловно, в ближних воздушных боях. Но ближних воздушных боев было довольно таки мало», — рассказал представитель Воздушных сил.

По его словам, сейчас в противостоянии истребителей все зависит от того, кто быстрее увидит радаром, захватит цель и выпустит ракету по самолету противника.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 9 июня россияне потеряли 314 самолетов.