Строят непроходимую оборону. Наев рассказал, как ВСУ укрепляют позиции на севере Украины 17 августа, 12:26 Подразделения ВСУ укрепляют оборону на границе с РФ и Беларусью на севере Украины (Фото:МО)

Подразделения ВСУ строят непроходимую оборону на севере Украины на границе с РФ и Беларусью.

Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, наибольшее внимание уделяется позициям, максимально приближенным к государственной границе.

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«Выдвигающиеся туда подразделения за довольно непродолжительное время исправно строят оборонные позиции и принимают меры для повышения их устойчивости», — отметил генерал-лейтенант.

Обустраиваются также инженерные заграждения, которые будут прикрывать подходы к району обороны батальона.

«Минирование местности на подходах к нашим оборонительным позициям сохраняет существенные способности для отпора наступления. Это очень полезный боевой опыт, который основывается на длительных боевых действиях на востоке нашего государства», — подчеркнул Наев.

Он заявил, что украинские военные сделают все возможное, чтобы оборона на этом направлении была непроходимой для противника.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накапливает в Беларуси значительные силы для массированного ракетного удара по Украине.

Режим диктатора Александра Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабной войне против Украины. Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной агрессии аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.





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