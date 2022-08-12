Большой страх РФ. Украина продолжит эффективно уничтожать российскую ПВО антирадарными ракетами США — спикер ВВС 12 августа, 13:34 США передали Украине антирадарные ракеты AGM-88 HARM (Фото:planephotoman/Flickr)

Украина будет уничтожать ПВО российских оккупантов антирадарными ракетами США, Пентагон официально подтвердил их передачу украинской армии.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью НВ.

«США уже официально подтвердили предоставление этих ракет. Они чрезвычайно полезны для Воздушных сил и будут уничтожать противника чрезвычайно эффективно. Противорадиолокационная ракета — это средство, которое будет направляться на вооружение и военную технику [врага], которая имеет радиоизлучение», — отметил он.

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Игнат пояснил, что радиолокационный сигнал, который будет поступать из радара противника, будет улавливаться ракетой, и она будет идти точно на него. По его словам, такие ракеты призваны эффективно уничтожать ПВО и все, что излучает радиолокационный сигнал.

«Этого очень боится противник, ведь он очень серьезно насытил оккупированные территории средствами ПВО. Есть эшелонированная оборона, разные средства — [комплексы] Панцирь, Тор, Бук М-1 (М-2, М-3), С-300 (среднего действия) и С-400 (дальнего действия). И чем скорее мы получим достаточное количество этих ракет, тем быстрее мы уничтожим ПВО на временно оккупированной территории, и это позволит нашей ударной авиации наносить удары в глубине обороны противника», — добавил спикер ВВС.

Он подчеркнул, что это откроет путь украинским самолетам и дронам.

«Сухопутным войскам очень трудно продвигаться без авиационной поддержки. Потому что [происходит] оборона из окопа, враг зарывается в землю и построил уже серьезные укрепления. И здесь, собственно, нужна авиационная поддержка и БПЛА, и истребительной, ударной, штурмовой авиации, и вертолетов. Кто контролирует воздушное пространство, тот обречен на успех», — резюмировал Игнат.

9 августа в Пентагоне подтвердили, что в рамках передачи военной помощи США поставили Украине противорадиолокационные ракеты.

Типом отправленной ракеты была высокоскоростная противорадарная ракета AGM-88 (HARM).



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