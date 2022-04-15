Сражение за контроль над небом. Как Украине его выиграть? 15 апреля, 19:37 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Остатки российского самолета, сбитого украинским подразделением ПВО (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

До последнего времени в войне в Украине внимание преимущественно уделялось боям на земле, однако борьба за господство в небе не менее важна. Корреспондент BBC Джонатан Билл взял эксклюзивное интервью у офицера противовоздушной обороны Украины.



Для людини, яка витримала 50 днів війни, капітан Василь Кравчук багато посміхається. Ми говоримо з ним через відеозв'язок, сам він перебуває на своїй базі у невідомому місці.

Він знає, що найближчими тижнями перепочинку не буде. Росія отримала відсіч на північному напрямку, але тепер планує завдати міцного удару на Донбасі, а тому військовослужбовці Дніпровської зенітно-ракетної бригади, чоловіки й жінки, відіграватимуть ключову роль у наступній фазі війни.

Захист українського неба від російських атак уже є проблемою. Як сказав ВВС один український офіцер ППО, це все одно, що відбиватися гігантською мухобійкою з великими дірками.

«Ми не можемо охопити весь повітряний простір», — каже капітан Кравчук.

Сам факт того, що він розмовляє з нами сьогодні, є вже надзвичайним, з огляду на те, що «багато об'єктів протиповітряної оборони було знищено повністю або частково» у перші дні війни.

Українські військові нечасто публічно визнають втрати, яких вони зазнали на ранніх етапах війни.

Але попри це, вціліла протиповітряна оборона працює добре.

Компанія Oryx, яка відстежувала втрати під час війни за відкритими даними, каже, що Україна знищила, пошкодила або захопила щонайменше 82 одиниці російських літаків, гелікоптерів та безпілотників. Втрати України становлять 33 літальні апарати.

Успіхи українських повітряних сил вразили військових експертів, які передбачали, що Росія швидко досягне переваги в повітрі над Україною.

Росія застосувала більш ніж утричі більше бойових літаків, ніж Україна. У Пентагоні стверджують, що російська авіація щодня виконувала близько 250 військових місій і завдавала близько 30 повітряних ударів. Західні чиновники все ще кажуть, що Росія намагається отримати перевагу в небі.

Натомість повітряні сили України, які складаються переважно із застарілих винищувачів МіГ-29, виконували у найкращому випадку близько 10 військових завдань на день.

Україна знає, що Росія має перевагу в повітрі. Ось чому вона неодноразово закликала західні країни закрити своє небо.

Але очікуваний наступ Росії на Донбасі становить новий і більш складний виклик.

Джастін Бронк, старший науковий співробітник у галузі авіації Королівського інституту об'єднаних служб, каже, що Росія, ймовірно, матиме більше доступу до повітряного простору над східним регіоном, ніж над рештою країни, через близькість до контрольованого Росією неба.

Для того, щоб виграти цю битву, Україні потрібна комбінація зброї великої, середньої та короткої дальності, за допомогою якої вона зможе забезпечити так званий шаровий захист.

Захід надає значну кількість ракет класу «земля-повітря» меншої дальності. Тільки США вже надіслали 2000 Стінгерів. Велика Британія також надала невідоме число високошвидкісних ракет Starstreak.

Але хоча капітан Кравчук каже, що його країна вдячна за цю зброю, ПЗРК (переносні зенітно-ракетні комплекси) ефективні лише на передовій.

Вони найбільш ефективні проти літаків, які летять на низькій висоті. А Росія в основному використовує крилаті ракети великої дальності та висотні бомбардування.

Капітан Кравчук каже ВВС: «Нам не вистачає систем протиповітряної оборони середньої та великої дальності… дуже бракує».

Поновлення російського наступу на Донбасі створить ще одне серйозне навантаження на обмежену протиповітряну оборону України.

Хоча військова кампанія перемістилася на схід України, решта країни все ще потребує захисту. Ми бачимо докази того, що останніми днями Україна посилала додаткові системи протиповітряної оборони на схід. Але вона не може дозволити собі передислокувати всі свої системи ППО на Донбас.

«Ми не можемо залишити решту території повністю без захисту», — каже капітан Кравчук.

ППО України має відстежувати не лише російську авіацію, а й російські крилаті та балістичні ракети. Українці досягають певного успіху в цьому, але не можуть знищувати всі ракети.

Капітан Кравчук підрахував, що його підрозділ збиває 50—70% російських ракет більшої дальності. Він наводить приклад, коли Росія нещодавно випустила шість ракет на Дніпро, їм вдалося зупинити чотири.

Це означає, що система ППО все ж пропускає певну кількість ракет. У Пентагоні стверджують, що з початку війни Росія випустила по Україні 1550 ракет.

Росія каже, що також використовує гіперзвукові ракети. Українська протиповітряна оборона мало що може зробити проти них, їхня швидкість у п’ять разів перевищує швидкість звуку.

Сувора правда полягає у тому, що чим довше триватиме війна, тим важче Україні буде захищатися від російських повітряних атак без суттєвої підтримки.

Високопосадовий чиновник західної розвідки сказав BBC, що протиповітряна оборона великої та середньої дальності була першою у списку запитів України на додаткові поставки зброї: «Вони дуже конкретно говорять про те, що їм потрібна зброя для протиповітряної оборони… вони потребують її у великих кількостях».

І, як сказав нам капітан Кравчук: «Минулі війни показали, хто панує у повітрі, той і перемагає».

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