«Разделило судьбу Мариуполя». Гайдай показал, как выглядит полностью разрушенное оккупантами Рубежное — фото 20 мая, 11:38 Цей матеріал також доступний українською В Рубежном не осталось ни одного уцелевшего здания (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал, как выглядит полностью разрушенное российскими оккупантами Рубежное.

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«Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах — кладбища», — написал он в своем Telegram.

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Гайдай рассказал, что до войны здесь проживало более 60 тысяч жителей. Сейчас часть из них эвакуировалась в безопасные города Украины или за границу. Есть те, кого оккупанты депортировали в Россию или на оккупированные территории. Также в городе остались местные жители, которые живут в подвалах или находятся в плену у кадыровцев.

«Разграбленные выжженные кирпичные коробки — это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля. Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов. Все будет», — резюмировал он.

Российские оккупанты практически захватили Рубежное около недели назад.

Оккупанты уничтожают населенные пункты Луганской области, наступая на Лисичанск и Старобельск. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.



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