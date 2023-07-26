Украинский боец рассказал, как оккупанты учатся у ВСУ 26 июля, 14:22 Мобилизованные в российскую армию в Симферополе (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Боец 38-й отдельной бригады морской пехоты с позывным Демон рассказал Radio NV, как российские оккупанты учатся у Вооруженных сил Украины.

«У них тактика устарела. Они приспосабливаются. Смотрят, как работаем мы, и пытаются подстраиваться под нас, под наши Вооруженные силы», — сказал Демон в эфире Radio NV.

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Боец ВСУ также подтвердил, что оккупанты используют для этого видео работы украинских военных, которые публикуют в Сети.

«Любая информация — это информация. Некоторые видео, которые выкладывают в интернет, недопустимы на данный момент. Они нам не очень и мешают, но и не помогают. А для них это, по моему мнению, информация более достоверная: они смотрят, учатся и работают так, как мы», — заявил он.

В мае британские аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI) опубликовали доклад об изменении тактики и состоянии российских оккупационных войск на второй год полномасштабного вторжения России в Украину.

Эксперты пришли к выводу, что российские оккупанты способны модернизировать и улучшать использование ключевых систем, а также устранять серьезные недостатки своих подразделений.

