«Оккупанты меняют тактику». РФ пытается привлечь к войне против Украины граждан стран Центральной Азии — разведка

26 июля, 12:32
РФ хочет сформировать новые батальоны наемников для отправки в Украину (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

РФ хочет сформировать новые батальоны наемников для отправки в Украину (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия пытается привлечь к войне против Украины граждан стран Центральной Азии, в частности Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным ведомства, сейчас в РФ активно разворачивается кампания под лозунгом «от каждого субъекта федерации по батальону». В ее рамках Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону «добровольцев» для участия в войне против Украины.

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«Не все регионы готовы создавать подобные батальоны за счет местного населения. В частности, власти Москвы формируют так называемый „мэровский полк“, в который в основном набираются люди из других регионов и даже граждан стран Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). Для их поощрения предлагается высокая з/п и возможность получить гражданство РФ», — отметили в ГУР МО.

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Там добавили, что Россия меняет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. Чтобы избежать нежелательного объявления мобилизации, набор военнослужащих осуществляется через частные военные компании, Росгвардию и «ЛДНР».

«Фиксируются случаи принуждения к подписанию „контрактов“ в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от властей РФ на отбор боевиков в колониях», — подчеркнули в украинской разведке.

https://www.youtube.com/watch?v=44cvKTYH9a0

Там также рассказали, что оккупанты начали работу с бывшими выпускниками Челябинского танкового училища в запасе в возрасте до 50 лет. Их призывают идти добровольцами в танковый батальон, который ориентировочно формируется в Перми. Там организуется сборный пункт и прибывают танки Т-72, ​​срочно снимаемые с длительного хранения.

За более чем пять месяцев полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ удалось ликвидировать почти 40 тысяч российских оккупантов.

В разговорах со своими семьями военные РФ жалуются на большие потери в своих подразделениях.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Российские наемники Украинская разведка Война России против Украины

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