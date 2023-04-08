Военный эксперт рассказал, в каком случае с Крымом будет то же, что с Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой 8 апреля, 09:26 Баннеры, посвященные оккупации Крыма в Симферополе, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV назвал провокаторами людей, которые говорят о дипоматическом пути освобождения Крыма, и объяснил, в каком случае оккупированный полуостров ждут такие же разрушения, как Бахмут, Авдеевку и Марьинку.



«Любая такая подача, кроме военного освобождения Крыма, оставляет миллионы россиян в Крыму, которые слышат эти подачи и будут принимать решения. … В информационном поле должен звучать однозначно единый механизм по освобождению территории. Кстати, другого механизма просто не существует, только военный механизм освобождения Крыма. Тогда очень скоро россияне будут принимать решение о выезде сейчас, а не потом», - заявил Свитан Radio NV.

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Он подчеркнул, что украинские политики, вбрасывающие информацию о дипломатическом пути освобождения Крыма, «просто провокаторы».