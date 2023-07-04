Командир подразделения разведки рассказал о сверхтяжелых боевых действиях под Бахмутом и что будет, если город освободят

4 июля, 14:40
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Военные III отдельной штурмовой бригады неподалеку от Бахмута (Фото:3rd assault brigade/Ukrainian Armed Forces Press Service/Handout via REUTERS)

Военные III отдельной штурмовой бригады неподалеку от Бахмута (Фото:3rd assault brigade/Ukrainian Armed Forces Press Service/Handout via REUTERS)

Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ, который воюет на северном фланге Бахмута, рассказал о сверхтяжелых боях возле этого города и спрогнозировал, что российская оборона обвалится, если город освободят.

«С юга и с севера идут очень тяжелые бои. Мы сейчас находимся на севере. Мы трое суток штурмовали Берховку. … Бои очень тяжелые. Чтобы вы понимали: враг подготовлен, враг глубоко эшелонирован. Враг выставил по всему периметру не только минные поля, которые разбивают нашу технику, если мы попытаемся заскочить на их рубежи на технике. Враг подготовил тайники с ПТУРами, с ракетами. Враг ПТУРит все, что подъезжает», — рассказал Ярославский в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=SA--fz4HTh4

По словам разведчика, вокруг Бахмута в большинстве случаев возможно двигаться вперед, только пробивая оборону штурмами Сухопутных войск.

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«Это трудно, когда ДОТы (долговременная оборонительная точка — ред.) врага укреплены, когда они ждут, когда они заняли выгодные высоты. И нам на большей части пути приходится штурмовать высоты с выжженных низин — там даже леса уже нет, там пеньки, все выжжено. Вот такая сложность. Это на севере», — рассказал он.

Ярославский также сообщил, что на юге III штурмовая бригада и войска, которые ее укрепляют смогли взять под огневой контроль Клещеевку и постепенно продвигаться вперед.

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«Военные учебники после этих операций будут переписаны. Каждый учебник будет переписан, потому что в каждом то, что мы делаем, невозможно даже описать. … У нас просто нет другого выхода. Мы должны атаковать с тем, что есть, но это в сравнение с российскими силами и средствами не идет», — подчеркнул командир подразделения разведки ВСУ.

Он добавил, что украинские военные делают все, чтобы «сомкнуть клещи» вокруг Бахмута.

«Если  (у оккупантов — ред.) будет потеря Бахмута в ближайшее время, вы даже не понимаете, что начнется на этом участке фронта. Начнется то, что вы назвали „посыплется фронт“. На этом участке он реально посыплется», — уверен Ярославский.

Разведчик считает, что у украинских военных есть «все шансы это сделать», хотя это очень трудно.

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4 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении и имеют частичный успех.

«Севернее и южнее города Бахмут Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, выбивают его с ранее захваченных рубежей. Имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — уточнил он.

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что войска РФ оказывают яростное сопротивление, оккупанты несут огромные потери. На этом направлении идут тяжелые бои.

Ранее заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении обстановка на фронте снова обострилась.

Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке. Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление продолжается «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

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Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Контрнаступление Война России против Украины наступление ВСУ радио NV

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