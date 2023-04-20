Вывезли весной 2022 года. Что известно о подростке из Мариуполя, «усыновленного» обвиняемой в похищении украинских детей Львовой-Беловой

20 апреля, 20:06
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Филипп Головня и уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова (Фото:radiosvoboda.org)

Филипп Головня и уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова (Фото:radiosvoboda.org)

17-летний Филипп Головня до полномасштабного вторжения России в Украину жил в Мариуполе. В марте 2022 года многоквартирный дом, в котором он жил вместе с опекунами, попал под обстрел и стал непригодным для жизни.

Позже мальчик был депортирован в Россию и «усыновлен» российской омбудсменом по делам детей Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой вместе с ордером на арест российского диктатора Владимира Путина выдал Международный уголовный суд.

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NV рассказывает, что удалось узнать о судьбе подростка Радио Свобода.

Жизнь в Мариуполе

В Мариуполе Филипп Головня жил с бывшим мужем матери Сергеем Головней и его женой Ириной Калаталовой. Мать мальчика Виктория умерла в июне 2017 года, когда ему было 11 лет.

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Летом 2021 года Филипп Головня переехал с опекунами в квартиру в доме по адресу ул. Зелинская, 30.

«Наш район россияне начали обстреливать где-то с 11 марта. Попали в дом на Зелинского, 30, ближе к 20-м числам, люди там могли жить только в подвале, прятались в соседних зданиях», — рассказал глава местного ОСМД Дмитрий Харчуков.

Разрушенный дом по улице Зелинского, 30 в Мариуполе, где жил Филипп Головня (Фото: radiosvoboda.org)
Разрушенный дом по улице Зелинского, 30 в Мариуполе, где жил Филипп Головня / Фото: radiosvoboda.org

"Смотрю, а наш дом уже горит", - говорил сам Филипп Головня в фильме, снятом пропагандистским каналом Царьград, который связывают с руководством РПЦ.

В этом фильме в обстрелах Мариуполя обвиняют украинскую армию, а также утверждают, что «опекуны Филиппа просто выкинули ему сумку с вещами и документы, сказав, что теперь каждый сам за себя».

Знакомые семьи мальчика утверждают, что такого быть не могло.

Опекуны Филиппа Головни Сергей Головня и Ирина Калаталова (Фото: radiosvoboda.org)
Опекуны Филиппа Головни Сергей Головня и Ирина Калаталова / Фото: radiosvoboda.org

«Отношения были нормальные, хотя Филипп и сам с характером. Сергей не мог его выгнать, поссориться немного могли, конечно. Более того, у него была жена Ира, которая к Филиппу относилась очень хорошо», – рассказал журналистам брат отчима Филиппа Виталий Головня.

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Учительница Филиппа, которая просит не называть ее имя из соображений безопасности, рассказала журналистам программы Схемы, что время от времени посещала своего ученика дома.

«Опекуны добросовестно выполняли свои обязанности и появлялись на родительских собраниях, приходили в школу в случае необходимости. Филипп всегда был ухожен, накормлен и хорошо одет. Замечаний к опекунам у нас не было», — утверждает она.

«Я уехала из Мариуполя 22 апреля 2022 года. Их уже в квартире не было. Когда они ушли, не знаю. Я общалась только с Сергеем. Нормальные соседи, никто на них не жаловался. Несколько раз Филиппа видела, хороший мальчик», - сказала журналистам соседка Людмила.

Журналистам Схем не удалось связаться с приемными родителями Филиппа. Брат опекуна Виталий говорит, что не имеет связи с ними, но знает, что они остались в Мариуполе.

Как Филипп Головня попал ко Львовой-Беловой

Российская пропаганда заявила, что Филипп Головня уехал из Мариуполя в марте. Знакомые это опровергают, по их информации, его вывезли в апреле.

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«В Донецк его вывезли российские МЧСники, когда он пришел в супермаркет Метро. Там в то время раздавали гуманитарную помощь», – рассказала учительница парня.

Филипп сказал каналу Царьград, что некоторое время жил в Донецке.

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«В Донецке мы жили в больнице, там были дети. Такие, как я, из Мариуполя, тоже сироты: без родителей или что-нибудь случилось», — сказал он.

Радио Свобода пишет, что предположительно это бывшая областная больница имени Вишневского в Донецке. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что оккупанты свозили туда детей и беременных женщин.

Согласно документам, полученным журналистами проекта Радио Свобода Ты как? после этого Филиппа могли удерживать в так называемом детском социальном центре так называемой администрации города Донецка до 27 мая 2022 года. А уже оттуда вместе с, по меньшей мере, 30 украинскими детьми вывезли в пансионат Поляны Одинцовского района Московской области, который входит в состав Детского медицинского центра Управления делами президента РФ.

Там, согласно пропанадистскому фильму, с ним познакомилась Мария Львова-Белова, которая решила его забрать. Филипп стал для нее десятым приемным ребенком.

Пропаганда и реальность

Еще один пропагандистский ролик в России сняли о том, как Филипп Головня получает российский паспорт.

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«Сегодня очень важный день для нашей семьи. Мой приемный сын получает паспорт гражданина Российской Федерации. И на самом деле это такое знаковое событие. Во-первых, потому что мы понимаем, что это совсем другой статус. Это другие возможности, понятно, что и другая ответственность», - заявила Мария Львова-Белова в этом сюжете.

А во время пресс-конференции 4 апреля 2023 года она пожаловалась на его поведение.

«Не могу сказать, что все проходит гладко и без всяких затруднений. Трудно реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: «съем москаленка», — заявила она.

Комментируя эту пресс-конференцию советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил:

«Они сами себя глубже закапывают. И пусть продолжают. Если бы Львова-Белова была умнее, то у нас могли бы быть проблемы. Она могла бы маскировать свои действия. А так говорит: „Я украла этого ребенка, он меня не любит, я его принудительно перевезла к себе, практически морально насилую“ и так далее».

По данным министра Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, известно о 19 514 детях, которых депортировали в РФ.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Мариуполь Украина-Россия Международный уголовный суд похищение детей

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