Вывезли весной 2022 года. Что известно о подростке из Мариуполя, «усыновленного» обвиняемой в похищении украинских детей Львовой-Беловой 20 апреля, 20:06 Филипп Головня и уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова (Фото:radiosvoboda.org)

17-летний Филипп Головня до полномасштабного вторжения России в Украину жил в Мариуполе. В марте 2022 года многоквартирный дом, в котором он жил вместе с опекунами, попал под обстрел и стал непригодным для жизни.

Позже мальчик был депортирован в Россию и «усыновлен» российской омбудсменом по делам детей Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой вместе с ордером на арест российского диктатора Владимира Путина выдал Международный уголовный суд.

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Жизнь в Мариуполе

В Мариуполе Филипп Головня жил с бывшим мужем матери Сергеем Головней и его женой Ириной Калаталовой. Мать мальчика Виктория умерла в июне 2017 года, когда ему было 11 лет.

Летом 2021 года Филипп Головня переехал с опекунами в квартиру в доме по адресу ул. Зелинская, 30.

«Наш район россияне начали обстреливать где-то с 11 марта. Попали в дом на Зелинского, 30, ближе к 20-м числам, люди там могли жить только в подвале, прятались в соседних зданиях», — рассказал глава местного ОСМД Дмитрий Харчуков.

Разрушенный дом по улице Зелинского, 30 в Мариуполе, где жил Филипп Головня / Фото: radiosvoboda.org

"Смотрю, а наш дом уже горит", - говорил сам Филипп Головня в фильме, снятом пропагандистским каналом Царьград, который связывают с руководством РПЦ.

В этом фильме в обстрелах Мариуполя обвиняют украинскую армию, а также утверждают, что «опекуны Филиппа просто выкинули ему сумку с вещами и документы, сказав, что теперь каждый сам за себя».

Знакомые семьи мальчика утверждают, что такого быть не могло.

Опекуны Филиппа Головни Сергей Головня и Ирина Калаталова / Фото: radiosvoboda.org

«Отношения были нормальные, хотя Филипп и сам с характером. Сергей не мог его выгнать, поссориться немного могли, конечно. Более того, у него была жена Ира, которая к Филиппу относилась очень хорошо», – рассказал журналистам брат отчима Филиппа Виталий Головня.

Учительница Филиппа, которая просит не называть ее имя из соображений безопасности, рассказала журналистам программы Схемы, что время от времени посещала своего ученика дома.

«Опекуны добросовестно выполняли свои обязанности и появлялись на родительских собраниях, приходили в школу в случае необходимости. Филипп всегда был ухожен, накормлен и хорошо одет. Замечаний к опекунам у нас не было», — утверждает она.

«Я уехала из Мариуполя 22 апреля 2022 года. Их уже в квартире не было. Когда они ушли, не знаю. Я общалась только с Сергеем. Нормальные соседи, никто на них не жаловался. Несколько раз Филиппа видела, хороший мальчик», - сказала журналистам соседка Людмила.

Журналистам Схем не удалось связаться с приемными родителями Филиппа. Брат опекуна Виталий говорит, что не имеет связи с ними, но знает, что они остались в Мариуполе.

Как Филипп Головня попал ко Львовой-Беловой

Российская пропаганда заявила, что Филипп Головня уехал из Мариуполя в марте. Знакомые это опровергают, по их информации, его вывезли в апреле.

«В Донецк его вывезли российские МЧСники, когда он пришел в супермаркет Метро. Там в то время раздавали гуманитарную помощь», – рассказала учительница парня.

Филипп сказал каналу Царьград, что некоторое время жил в Донецке.

«В Донецке мы жили в больнице, там были дети. Такие, как я, из Мариуполя, тоже сироты: без родителей или что-нибудь случилось», — сказал он.

Радио Свобода пишет, что предположительно это бывшая областная больница имени Вишневского в Донецке. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что оккупанты свозили туда детей и беременных женщин.

Согласно документам, полученным журналистами проекта Радио Свобода Ты как? после этого Филиппа могли удерживать в так называемом детском социальном центре так называемой администрации города Донецка до 27 мая 2022 года. А уже оттуда вместе с, по меньшей мере, 30 украинскими детьми вывезли в пансионат Поляны Одинцовского района Московской области, который входит в состав Детского медицинского центра Управления делами президента РФ.

Там, согласно пропанадистскому фильму, с ним познакомилась Мария Львова-Белова, которая решила его забрать. Филипп стал для нее десятым приемным ребенком.

Пропаганда и реальность

Еще один пропагандистский ролик в России сняли о том, как Филипп Головня получает российский паспорт.

«Сегодня очень важный день для нашей семьи. Мой приемный сын получает паспорт гражданина Российской Федерации. И на самом деле это такое знаковое событие. Во-первых, потому что мы понимаем, что это совсем другой статус. Это другие возможности, понятно, что и другая ответственность», - заявила Мария Львова-Белова в этом сюжете.

А во время пресс-конференции 4 апреля 2023 года она пожаловалась на его поведение.

«Не могу сказать, что все проходит гладко и без всяких затруднений. Трудно реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: «съем москаленка», — заявила она.

Комментируя эту пресс-конференцию советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил:

«Они сами себя глубже закапывают. И пусть продолжают. Если бы Львова-Белова была умнее, то у нас могли бы быть проблемы. Она могла бы маскировать свои действия. А так говорит: „Я украла этого ребенка, он меня не любит, я его принудительно перевезла к себе, практически морально насилую“ и так далее».

По данным министра Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, известно о 19 514 детях, которых депортировали в РФ.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.