Украинский боец рассказал, какие трудности пришлось преодолеть, чтобы освободить Нескучное

15 июня, 17:10
NV Премиум
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Украинский флаг в Нескучном, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинский флаг в Нескучном, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Боец 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Жеребило рассказал Radio NV, какие трудности пришлось преодолеть, чтобы освободить село Нескучное Донецкой области.

В эфире Radio NV Жеребило отметил, что Нескучное — «некий форпост на юге Донецкой области», который более года находился в оккупации. По словам бойца, несколько предыдущих попыток освобождения Нескучного потерпели неудачу.

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Он объяснил, что село имеет сложную географию — в него есть один вход, а из него — один выход, с правой стороны населенного пункта — высота, а с левой — река Мокрые Ялы.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины наступление ВСУ радио NV

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