«Люди приветствовали освободителей». Представитель Сил обороны рассказал об освобождении Благодатного 12 июня, 16:16 Украинские военные и украинский флаг в Благодатном, 11 июня 2023 года (Фото:68th Separate Hunting Brigade Oleksy Dovbusha/Handout via REUTERS)

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в эфире Radio NV рассказал подробности об освобождении Благодатного от оккупантов.

«Село Благодатное освободили воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша во время наступления во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны таврического направления. В самой первой штурмовой группе, целью которой было завладеть сельским клубом, где враги имели хорошо оборудованные и укрепленные позиции, участвовал и заместитель командира бригады», — сказал Шершень в интервью Radio NV.

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По словам представителя Сил обороны, оккупанты «неистово сопротивлялись».

Он также сообщил, что во время освобождения Благодатного удалось захватить в плен российский военных и боевиков из «МВД ДНР».

«В истерзанном селе ждали освобождения. После того, как стихли бои, люди вышли из подвалов и приветствовали своих освободителей. Это был очень щемящий момент, который вдохновляет и создает мотивацию для дальнейшего продвижения вперед. Это буквально прямая речь наших бойцов, которые освободили этот населенный пункт. Украинский флаг над сельским клубом установил боец с псевдонимом Олимп. … Враг имеет значительные потери в районе населенного пункта Благодатное и дальше, вперед по направлению.», — рассказал Шершень.

По его словам, кроме российских военных и боевиков «ЛНР», оккупированные территории на этом направлении защищают от наступления Украины отряды Шторм-Z, набранные из бывших заключенных.

Ранее в эфире телемарафона Шершень сообщал, что во время операции по деоккупации Благодатного удалось взять в плен шестерых российских военных.

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«Захватчики сопротивлялись до последнего. Наши воины применили определенную смекалку, сделали гранатометом дыру в стене клуба, через нее зашли внутрь — и дальше происходила зачистка. Взяли в окружение несколько врагов, предлагали сдаться, но они отказались. Одновременно освободили и школу», — сообщил спикер.

Об освобождении Благодатного стало известно 11 июня.