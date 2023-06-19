«Не раньше 2030 года». Как агрессия РФ быстро вооружила ВСУ техникой НАТО и были бы полезны израильские танки Украине — интервью 19 июня, 18:40 NV Премиум Уничтоженная российская техника в освобожденном ВСУ селе Благодатное, Донецкая область, 17 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, объяснил в интервью Radio NV, как полномасштабное вторжение РФ резко вооружило Украину западными образцами техники и помогли ли бы израильские танки в контрнаступлении ВСУ.

— Давайте о продвижении украинских защитников. [Оккупанты жаловались], что Силы обороны взяли под контроль Пятихатки. И соответственно в различных сообщениях есть информация о продвижении по крайней мере на трех из четырех направлениях. Что мы должны понимать о продвижении украинских защитников?

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— Видите, что продолжаются контрнаступательные действия у нас на юге и на востоке. На юге, если мы возьмем, то это по трем направлениям. Это все же разветвление направления от Орехово можно отметить, и направление на юг от Великой Новоселки. Разветвление, я имею в виду, так или иначе, потому что оно от Орехово идет и на юго-запад, здесь как раз вы упомянули Пятихатки. В данном случае — это юго-запад и на юго-восток, и в сторону Великой Новоселки на юг. Сейчас это продвижение украинских войск на один из таких районов, где Россия организовала оборонительный рубеж с помощью своей артиллерии, в частности это Старомлиновка.

Они там на высотах расставили свою артиллерию. Сейчас это является одним из ключевых рубежей там, пройдя который у украинских сил появится возможность выйти на довольно таки серьезное оперативное пространство, на мощную площадку. Поэтому Россия там держится. Это что касается юга. И действительно, если мы говорим о Пятихатках, информация есть о том, что там продолжались боевые действия. Я думаю, что скорее всего они будут успешны. Вскоре мы услышим официальное подтверждение от Генштаба, потому что действительно очень много источников сообщают о том, что российские войска оттуда уже разбиты или они отошли с тех позиций.