Выполнить задание по отсечению Донецка можно через несколько дней, нужно только политическое решение — Свитан 11 мая, 15:20 NV Премиум Украинские военные на самоходной гаубице Дана неподалеку от Авдеевки, 9 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV заверил, что военные могут выполнить задачи по отсечению Донецка через несколько дней, если будет соответствующее политическое решение.

«Есть как минимум два плана захода в Донецк. Причем сразу. Они еще с 2014 года. Десять лет лежат в Генштабе», – рассказал Свитан в эфире Radio NV.

По словам военного эксперта, один из этих планов может сработать.

Видео дня