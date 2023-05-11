Выполнить задание по отсечению Донецка можно через несколько дней, нужно только политическое решение — Свитан

11 мая, 15:20
NV Премиум
Поделиться:
Украинские военные на самоходной гаубице Дана неподалеку от Авдеевки, 9 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные на самоходной гаубице Дана неподалеку от Авдеевки, 9 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV заверил, что военные могут выполнить задачи по отсечению Донецка через несколько дней, если будет соответствующее политическое решение.

«Есть как минимум два плана захода в Донецк. Причем сразу. Они еще с 2014 года. Десять лет лежат в Генштабе», – рассказал Свитан в эфире Radio NV.

По словам военного эксперта, один из этих планов может сработать.

Видео дня

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Донецк Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Авдеевка Марьинка Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины радио NV Роман Свитан

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X