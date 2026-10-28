В апреле 2026 года Государственное бюро расследований сообщило о задержании командира одного из подразделений ВСУ в Харьковской области. По версии следствия, он сбывал дроны, которые его подразделение получало от государства. Технику списывали как утраченную в боях или просто не ставили на учет, а затем продавали через гражданских посредников. Журналистки NGL.media Екатерина Родак и Мария Горбань попытались понять, как такое вообще стало возможным и действовал ли офицер в одиночку.

NV публикует материал коллег полностью в рамках информационного сотрудничества.

Конец октября 2025 года. Волонтер забирает посылку в отделении Новой пошты. Накануне он заказал FPV-дрон у анонимного пользователя платформы Reibert — старейшего украинского военно-исторического интернет-форума, где, помимо прочего, проводятся онлайн-аукционы по продаже военной амуниции, оружия и боеприпасов. Оплату, по просьбе продавца, он перевел на имя Анны Телевань.

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Распаковав коробку, волонтер заметил на квадрокоптере небольшую надпись — «Армия дронов». Это название правительственного проекта по развитию сферы беспилотников и обеспечению ими Сил обороны Украины, запущенного в июле 2022 года. Все дроны в рамках этого проекта закупаются централизованно за государственные или благотворительные средства и передаются непосредственно в воинские части для выполнения боевых задач. То есть такие квадрокоптеры просто не должны были попасть в свободную продажу.

Этот квадрокоптер — не первый и не последний, проданный с анонимного аккаунта. Весной 2026 года правоохранители сообщили о схеме, связанной с боевыми дронами одной из воинских частей: их списывали или вовсе не ставили на учет, а затем продавали в интернете.

Параллельно с продажей дронов у родственников командира подразделения воинской части появлялись новые квартиры и автомобили. Совпадение? В NGL.media решили это проверить: установили фигурантов дела и нашли их имущество.

Словно никто не видит

ГБР задержало командира подразделения ВСУ в Харьковской области во время передачи 50 тысяч долларов за очередную партию БПЛА, которые ранее были получены от государства. Следователи не раскрывают ни имени командира, ни подробностей дела, однако NGL.media установили, что речь идет о 31-летнем младшем лейтенанте Андрее Соколе.

Что известно об этом человеке? Андрей Сокол родился в Херсонской области. В 21 год он женился и вместе с супругой Еленой поселился в поселке Антоновка под Херсоном; сейчас у них двое детей. В свое время Сокол проходил военную службу в Херсонской области в должности пулеметчика. В 2017 году он попытался устроиться в патрульную полицию, но не прошел конкурсный отбор.

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Чем занимался Андрей Сокол до февраля 2022 года, доподлинно неизвестно. На момент полномасштабного российского вторжения ему было 26 лет, и война, судя по всему, застала его уже в армии — или же он сразу туда вернулся; по крайней мере, к 2024 году дослужился до командирской должности.

Из материалов досудебного расследования известно, что в октябре 2024 года Сокол был назначен командиром зенитного артиллерийского взвода 28-й отдельной механизированной бригады. И уже через несколько недель после этого назначения на платформе Reibert начали появляться объявления о продаже FPV-дронов от анонимных аккаунтов Ukropkarate 2818 и Elass.

На фотографиях, изъятых из его телефона во время обысков, Андрей Сокол позирует с пачками денег, вырученных за дроны / Фото: ГБР

Именно через один из этих аккаунтов был продан упомянутый в начале квадрокоптер с маркировкой «Армия дронов». Полученные волонтером реквизиты для оплаты (тот сразу же обратился в правоохранительные органы) привели к 76-летней Анне Телевань — бабушке Елены Сокол, супруги Андрея. А данные Новой пошты свидетельствовали о том, что посылку отправила сама Елена.

Тогда правоохранители начали следить за Андреем Соколом: за его образом жизни, социальными сетями и разговорами с потенциальными покупателями. Его недальновидность, а также демонстративная роскошь, в которой жила его семья, в конечном счете его и выдали.

Серийный номер квадрокоптера позволил отследить всю цепочку его поставки в воинскую часть и последующего списания. Выяснилось, что именно так исчезали сотни беспилотников: их просто списывали как уничтоженные в бою или вообще не ставили на учет, а затем продавали в интернете. Следователи предполагают, что всего таким образом Андрей Сокол мог перепродать более 340 дронов, на закупку которых государство потратило 15,2 млн грн.

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Фрагмент задокументированного разговора Андрея Сокола с покупателем

Покупатель: У меня на фонде есть средства, я могу их запросто превратить в наличные, и мне нужно купить максимально быстро.

Сокол: Вас интересуют только Вампиры?

Покупатель: Ну, мне… как бы сказать… я должен предложить. У вас есть Вампиры?

Сокол: Вампиры и БПЛА. Пять БПЛА, один БпАК.

Покупатель: Ага. А какая цена у Вампира?

Сокол: 300 тысяч — БПЛА, 500 тысяч — БпАК.

Покупатель: А что по наличию? Они у вас по одному или их несколько? Потому что передо мной стоит задача — скажем так, довольно серьезная задача.

Сокол: Один БпАК, пять БПЛА.

Покупатель: Все, я понял. То есть я могу сейчас купить у вас за наличные один БпАК и пять БПЛА Вампир?

Сокол: Да.

В ноябре 2025 года Сокола перевели на должность командира взвода батареи перехватчиков БПЛА зенитного ракетного дивизиона 28-й отдельной механизированной бригады. К тому моменту ГБР уже начало официальное досудебное расследование по факту возможного присвоения и растраты военного имущества.

В ходе досудебного расследования следователи задокументировали продажу одного беспилотного комплекса Vampire, пяти дронов Vampire и одного DJI Matrice 30T. За эту партию Андрей Сокол рассчитывал получить 50 тысяч долларов, но 25 марта 2026 года его задержали непосредственно во время передачи денег.

Где воюет 28-я ОМБр?

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода базируется в Черноморском Одесской области, а воюет в Донецкой области. Она участвовала в Херсонском контрнаступлении осенью 2022 года. После этого ее перебросили на Бахмутское направление, а с сентября 2024 года она держала оборону Торецка. В 2026 году бригада обороняет Константиновку. По сообщениям самой бригады, ее подразделения БПЛА наносят удары по вражеской артиллерии, логистике, позициям операторов беспилотников и пунктам управления. Поэтому важность боевых дронов для этой бригады трудно переоценить.

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Сокола не остановили даже обыски, которые оперативники ГБР провели у него дома за несколько дней до задержания. А вот его жену эти следственные действия насторожили — и за пять дней до задержания мужа она успела выехать с детьми в Молдову.

Следователи считают Елену Сокол соучастницей преступления; ей заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск.

NGL.media не удалось поговорить непосредственно с Еленой Сокол, однако ее свекровь, Лариса Сокол, считает, что невестка невиновна, но пока не планирует возвращаться в Украину.

«Она (Елена Сокол — ред.) занималась не дронами, а комплектующими к ним. Ничего не скрывалось… На этих сайтах много людей, которые, например, брали партию из 10 штук, а продавали по одной. Но ни в ее квартирах, ни у себя я не видела никаких дронов. У нее была маленькая кладовка. Она покупала [комплектующие], а затем пересылала их по почте людям, которые брали по одной или две штуки. Я об этом знала», — рассказала Лариса Сокол изданию NGL.media.

Андрей Сокол был взят под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,6 млн грн. По информации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, которая осуществляет надзор за следствием, Сокол не внес залог и до сих пор находится в СИЗО.

Роскошная жизнь на берегу Черного моря

По предварительным оценкам, за полтора года Андрей Сокол продал не менее 343 дронов различных типов. Их общая стоимость в рамках государственных закупок достигает 15,2 млн грн, однако эта сумма еще может измениться, поскольку расследование продолжается.

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Сколько выручили Андрей и Елена Сокол — пока неизвестно, но деньги под матрасами не задерживались.

За неполные два года их родственники стали владельцами как минимум четырех квартир в Фонтанке — курортном пригороде Одессы. Жилье приобретали по соседству — в ЖК Авторский, расположенном в 20 минутах ходьбы от побережья. Комплекс был построен в 2020 году, поэтому квартиры там продаются только на вторичном рынке; сейчас их стоимость составляет в среднем 1200 долларов за квадратный метр.

ЖК Авторский, где покупали квартиры ближайшие родственники Андрея Сокола. Застройщик позиционирует этот комплекс как жилье бизнес-класса / Фото: Riviera Development

Имущество оформляли на близких родственников Андрея Сокола, в частности на его отца Николая Сокола, мать Ларису Сокол и супругу Елену Сокол. При этом выписки из реестра налогоплательщиков свидетельствуют о том, что у семьи не было достаточных официальных доходов, чтобы позволить себе такие расходы.

Первым, 26 марта 2024 года, квартиру в Фонтанке площадью 48 м² приобрел Николай Сокол. Она обошлась ему в 1,75 млн грн (или 36,4 тыс. грн/м²), из которых 1,25 млн грн составил ипотечный кредит в Ощадбанке со ставкой, не превышающей 7% годовых. В договоре это не уточняется, однако такая ставка характерна для государственной программы єОселя. Примечательно, что в договоре купли-продажи Николай Сокол указал в качестве места своего проживания другую квартиру в том же жилом комплексе, которая официально принадлежит другому человеку.

Вскоре в недвижимость в Фонтанке вложилась и мать Андрея Сокола, Лариса. В январе 2025 года она купила квартиру площадью 45,7 м² в том же доме, что и ее супруг, но значительно дешевле: за 1,2 млн грн, или около 26,4 тыс. грн/м².

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Вместе с родителями Андрея Сокола недвижимость под Одессой приобретала и его супруга. В апреле 2025 года Елена Сокол купила за 1,32 млн грн квартиру площадью 38,2 м² в ЖК Авторский, а еще через три месяца — вторую квартиру площадью 40 м² за 1,28 млн грн в том же жилом комплексе. В то же время Елена Сокол, по данным YouControl, зарегистрировала в Фонтанке ФЛП для сдачи имущества в аренду.

Еще один ФЛП в Фонтанке зарегистрирован на ее бабушку, 76-летнюю Анну Телевань. С сентября 2025 года она якобы занимается розничной торговлей в интернете. Именно на ее счет, по данным следствия, поступали деньги за проданные дроны. В коротком разговоре с NGL.media женщина пожаловалась на здоровье, но заверила, что ФЛП на нее оформили, когда она была «в здравом уме». Подробнее обо всех обстоятельствах дела она попросила говорить с Ларисой Сокол, матерью Андрея.

В свою очередь, Лариса Сокол уверяет, что деньги на квартиры они с мужем накопили за много лет, выращивая, в частности, овощи в теплицах в Херсонской области.

«К тому же, мы с мужем все это время работали и платили налоги. То есть мы не сидели — как нам сейчас вменяют — на шее у сына несколько лет», — уверяет мать Андрея Сокола.

По ее словам, после подрыва Каховской ГЭС супруги забрали все сбережения и выехали через Крым и Россию в Эстонию, а впоследствии решили вернуться в Украину.

«Поначалу мы ничего не покупали, деньги были у нас на руках. Потом решили поднакопить еще, ребята и мой муж служили и зарабатывали немалые по нынешним временам деньги. Хотели купить дом — хотя бы такой, как у нас был, на 100 квадратных метров. Но здесь дома довольно дорогие. Поэтому решили: чтобы не скитаться по съемным квартирам, раз уж есть деньги, купим квартиры. Сын взял квартиру, мы взяли квартиру… И у нас еще оставались деньги, которые потом изъяли во время обыска», — рассказала Лариса Сокол.

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Так, к 2026 году ближайшие родственники Андрея Сокола обосновались в одном жилом комплексе в Фонтанке. На обнародованном ГБР видео видно, что офицер фотографировался с пачками долларов и гривен, развлекался в ресторанах и на базах отдыха, а также ездил на автомобилях премиум-класса. Своего достатка он особо не скрывал, что, очевидно, облегчило работу следователям.

Сам Андрей Сокол не оформлял на себя имущество в Фонтанке, однако в ноябре 2025 года стал владельцем жилого дома площадью 72,2 м² в прифронтовом поселке Васильковка Днепропетровской области.

Помимо недвижимости, с 2024 года Соколы приобрели шесть автомобилей: Audi Q7 (2007 года выпуска), два Toyota Land Cruiser 200 (2013 и 2017 годов выпуска), Mercedes-Benz G350 и GL350 (оба 2013 года выпуска), а также грузовик DAF (2007 года выпуска). По подсчетам NGL.media, такие же автомобили сейчас стоят в общей сложности около 7,6 млн грн.

Как можно просто украсть сотни дронов?

На данный момент в этом деле четверо подозреваемых: Андрей Сокол, Елена Сокол и двое их соучастников: Алексей Слободяник (руководитель грузового отделения Новой пошты, где хранилась часть дронов) и еще один военнослужащий из Одесской области, который уже подписал соглашение с прокурором и ожидает приговора. Всем им инкриминируют присвоение военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины), а Андрею Соколу — также незаконное обогащение (ч. 1 ст. 368−5 УК Украины).

Несколько должностных лиц, причастных к оборонным закупкам, объяснили NGL.media, что провернуть такую схему в одиночку практически невозможно. Дроны — независимо от того, закуплены ли они государством или самой воинской частью, — проходят через множество рук: их принимают, ставят на учет, хранят, выдают. И каждый этап документируется, поскольку в армии строгая система отчетности. Поэтому списать или не поставить на учет сотни беспилотников без участия бухгалтера, финансиста и других причастных к процессу военных нереально. Скорее всего, к схеме имели отношение и другие люди: кто-то действовал активно, а кто-то просто закрывал глаза.