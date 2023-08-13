Ситуация изменилась. Дикий рассказал, какое количество снарядов в день могут выпускать украинцы и россияне 13 августа, 10:34 Благодаря поставкам кассетных боеприпасов из США украинским военным удалось нарастить количество снарядов, которые они выпускают в день, с трех-четырех до восьми тысяч, рассказал Евгений Дикий (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, как изменилась ситуация с количеством снарядов, которое могут выпускать украинцы и россияне за день.

В эфире Radio NV Дикий отметил, что у украинских военных «была ужасная проблема снарядного голода», которую позволили решить поставки кассетных снарядов.

Экс-командир роты батальона Айдар напомнил, что, выпуская от 10 до тысяч снарядов в день, россияне «буквально криком кричали на всех пабликах, что это уже голод», а прошлым летом они выпускали 60 тысяч снарядов в день.

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«Так вот, мы выпускали три-четыре тысячи снарядов в день. Сейчас мы выпускаем восемь тысяч снарядов в день, и это уже действительно день и ночь. Это огромная разница», — рассказал он.

Дикий объяснил, что Украина была вынуждена перейти на снаряды натовского калибра, потому что советские снаряды на мировом рынке, не контролируемом Россией и Китаем, закончились, добавив, что в странах НАТО «тоже никто не готовился к большой войне».

Экс-командир роты батальона Айдар отметил, что сейчас США вкладывают миллиарды долларов, чтобы за три года выйти на объем производства снарядов конца 1980-х годов.

«У нас сейчас восемь тысяч снарядов в день. Годовая норма армии Франции — семь тысяч снарядов. Годовая. И, собственно, нахождение этих кассетных боеприпасов на складах армии США … нахождение этих трех миллионов кассетных снарядов, вот оно позволило наконец вздохнуть с облегчением и нашей арте работать не только точно. Мы все это время компенсировали количество российских снарядов точностью наших. Наша арта намного точнее, намного лучше. Но все равно, извините, три тысячи снарядов и 10 тысяч — это очень большая разница. А вот 10 тысяч и восемь тысяч — это уже другая история», — подытожил Дикий.

В мае 2023 года министр обороны Алексей Резников заявлял, что россияне используют против ВСУ 25−30 тысяч снарядов в сутки.

5 апреля 2023 года Резников говорил, что у оккупантов начинается снарядный голод. По его словам, раньше россияне «высыпали нам на голову до 60 тысяч снарядов».

