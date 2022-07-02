«Отработали» по оккупантам. В Минобороны показали работу немецких гаубиц PzH 2000 на поле боя — видео 2 июля, 12:58 Немецкие гаубицы PzH 2000 уже находятся на балансе ВСУ (Фото:Скриншот видео Минобороны/Facebook)

Немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 (также PzH 200) уже наносят удары по позициям войск РФ на поле боя.

Соответствующее видео показала пресс-служба Минобороны в Facebook.

«Отстрелялся и скрылся. 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 „отработала“ по российским захватчикам на восточных рубежах», — отметили в оборонном ведомстве.

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Там напомнили, что у немецкой гаубицы есть ряд преимуществ: скорострельность, точность, эффективное использование боеприпасов и минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции.

Германия и Нидерланды уже передали Украине 12 гаубиц этого типа. Также Берлин на фоне критики обнародовал полный список оружия, которое уже передал или планирует передать Украине.

ВСУ планируют получить еще шесть САУ.

Panzerhaubitze 2000 (также PzH 2000) — немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. Она способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км.



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