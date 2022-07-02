«Отработали» по оккупантам. В Минобороны показали работу немецких гаубиц PzH 2000 на поле боя — видео

2 июля, 12:58
Немецкие гаубицы PzH 2000 уже находятся на балансе ВСУ (Фото:Скриншот видео Минобороны/Facebook)

Немецкие гаубицы PzH 2000 уже находятся на балансе ВСУ (Фото:Скриншот видео Минобороны/Facebook)

Немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 (также PzH 200) уже наносят удары по позициям войск РФ на поле боя.

Соответствующее видео показала пресс-служба Минобороны в Facebook.

«Отстрелялся и скрылся. 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 „отработала“ по российским захватчикам на восточных рубежах», — отметили в оборонном ведомстве.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=fFRr-OnDdso

Там напомнили, что у немецкой гаубицы есть ряд преимуществ: скорострельность, точность, эффективное использование боеприпасов и минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/580057840166974

Германия и Нидерланды уже передали Украине 12 гаубиц этого типа. Также Берлин на фоне критики обнародовал полный список оружия, которое уже передал или планирует передать Украине.

ВСУ планируют получить еще шесть САУ.

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Panzerhaubitze 2000 (также PzH 2000) — немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. Она способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Гаубицы Война России против Украины

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