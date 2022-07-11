Повреждены около 120 школ. Учебный год в Харькове начнется дистанционно — Терехов 11 июля, 15:38 Россия повредила уже около 120 школ в Харькове (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Учебный год в Харькове начнется дистанционно из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

По его словам, такое решение было принято для учащихся учреждений среднего образования Харькова.

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«Оккупанты делают так, чтобы наши дети не могли обучаться в школах и университетах, чтобы инфраструктура города умирала. Но этим планам не дано сбыться. В новом учебном году наши школьники и студенты будут обучаться онлайн», — добавил мэр.

Терехов уточнил, что около 120 харьковских школ получили различные повреждения вследствие обстрелов российской армией.

Войска РФ ежедневно обстреливают жилые районы Харькова.

4 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью террористических войск РФ стала общеобразовательная школа.

5 июля ракеты попали в учебное заведение в Салтовском районе.

В ночь на 6 июля Россия нанесла ракетные удары по Новобаварскому, Киевскому и Основянскому районам Харькова. Удары наносились с территории России. В результате было разрушено здание педуниверситета.

11 июля российские войска ударили по Харькову из РСЗО, в результате три человека погибли, 31 получил ранения, в том числе дети.





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