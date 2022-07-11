Повреждены около 120 школ. Учебный год в Харькове начнется дистанционно — Терехов
Россия повредила уже около 120 школ в Харькове (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
Учебный год в Харькове начнется дистанционно из-за обстрелов российских оккупантов.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
По его словам, такое решение было принято для учащихся учреждений среднего образования Харькова.
«Оккупанты делают так, чтобы наши дети не могли обучаться в школах и университетах, чтобы инфраструктура города умирала. Но этим планам не дано сбыться. В новом учебном году наши школьники и студенты будут обучаться онлайн», — добавил мэр.
Терехов уточнил, что около 120 харьковских школ получили различные повреждения вследствие обстрелов российской армией.
Войска РФ ежедневно обстреливают жилые районы Харькова.
4 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью террористических войск РФ стала общеобразовательная школа.
5 июля ракеты попали в учебное заведение в Салтовском районе.
В ночь на 6 июля Россия нанесла ракетные удары по Новобаварскому, Киевскому и Основянскому районам Харькова. Удары наносились с территории России. В результате было разрушено здание педуниверситета.
11 июля российские войска ударили по Харькову из РСЗО, в результате три человека погибли, 31 получил ранения, в том числе дети.
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