Недавно 7-й корпус Десантно-штурмовых войск получил новый участок фронта на юге — и сразу же приступил к уничтожению российской логистики и важных целей на расстоянии, которое еще несколько месяцев назад оккупанты считали безопасным. В этом десантникам помогает недавно созданный 237-й отдельный батальон беспилотных систем. Журналист NV Сергей Окунев побывал на секретной ночной операции, в ходе которой десантники поразили несколько значимых объектов противника.

«Если нас увидят, можно никуда не бежать — мы не успеем»

Осенняя ночь на украинском юге до сих пор достаточно теплая. Машина с журналистом и несколькими бойцами 7-го корпуса стоит в нескольких десятках километров от фронта в ожидании дальнейших распоряжений. По соображениям безопасности, даже военные не знают всех деталей того, что будет происходить в следующие несколько часов.

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Вскоре начинается движение. С разных локаций на заранее условленную точку съезжаются авто. Командир миссии, военнослужащий 237-го батальона беспилотных систем, кратко инструктирует всех собравшихся здесь этой ночью: никаких сотовых телефонов, минимум машин во время дальнейших перемещений, обязательные бронежилеты и аптечки.

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

237-й батальон 7-го корпуса должен уничтожить несколько сверхважных объектов россиян, в том числе командный пункт, причастный к управлению штурмовыми действиями врага на Гуляйпольском направлении. Для поражения подобного объекта требуется взрыв большой мощности. Для этого десантники используют дроны FP-2, которые максимально быстро должны быть подготовлены и запущены. От правильной подготовки зависит успех всей операции, а ошибки или информационные утечки могут привести к худшим последствиям.

«Да, сейчас мы в безопасном месте, это не то же самое, что работа непосредственно на линии фронта. Но враг следит за такими командами, как наша, особенно придирчиво. Если заметят нас, наверное, нет такого средства, включая самые дорогие, которые бы они не применили, — объясняет один из военнослужащих, для которого это уже не первая операция. — Запустят баллистику — и можно уже никуда не бежать, потому что все равно мы не успеем».

Десантник также объясняет, что в группе есть бойцы, задачей которых является мониторинг движения вражеских дронов. Если чужой БПЛА будет направляться в район места запуска, нужно будет максимально быстро покинуть локацию и искать укрытие.

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Важным фактором безопасности являются и современные изделия, которые, в частности, должны использовать этой ночью. Если раньше для запуска украинских дронов требовались определенные взлетные полосы и инфраструктура, которую враг мог вычислить и отследить, то с дронами FP все по-другому. Этот дальнобойный аппарат использует твердотопливный ускоритель, сравнимый с маленькой ракетой, не более метра длиной. Пусковую установку можно установить где угодно: посреди дороги, поля или даже в лесополосе. Дрону не нужен участок для разгона. «Маленькая ракета» предоставляет ускорение, после чего запускается обычный пропеллерный двигатель, а использованная ступень отпадает после того, как выполнила свою роль. Подобная схема запуска позволяет не «привязываться» к постоянной локации, а изменять точки старта почти каждый раз. Даже если место пуска будет скомпрометировано после операции, врагу это не даст преимуществ — уже через несколько минут там не будет украинских военных.

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«Для нас это, конечно, особая миссия. FPV-дроны используем постоянно, это стало рутиной, оператор может запускать и более десятка таких дронов каждый день. А вот такая операция, как эта, не такое и обыденное дело. Но все проходили отдельную подготовку и обучение именно на этом средстве, поэтому случайных людей здесь нет», — рассказывает командир миссии.

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Время на подготовку — короткое. На финальном этапе у дронов остаются только саперы. Их задача — манипуляции с боевой частью. Традиционно именно специалисты саперного дела отличаются наибольшим объемом черного юмора в общении.

«А чего мне бояться? Если что, думаю, даже ничего ощутить не успею. Просто бах — и темнота», — смеется один из саперов, работающий с пусковой установкой.

После того, как вся подготовка позади, шутки заканчиваются. Дальше — самые ответственные минуты, когда все борта должны подняться в воздух и двинуться в сторону цели. Выглядит процесс довольно зрелищно: ускоритель с гулом и яркой вспышкой запускает дрон в воздух. На этот раз все аппараты стартовали согласно процедуре, без проблем. Оккупанты, которые в этот момент находятся на командном пункте якобы на «безопасном» расстоянии, еще не знают, что сотни килограммов взрывчатки уже летят к ним.

В считанные минуты все, кто работал над запуском, собирают вещи и покидают локацию.

Фото: Прессслужба 7-го корпуса ДШВ

«Кто-то может спросить: при чем здесь ДШВ?»

После того, как россияне начали терроризировать Украину реактивными шахедами, звучали утверждения, что обычные дроны с двигателем внутреннего сгорания полностью утратили актуальность. С этим категорически не согласен начальник управления беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ Денис Поляченко.

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«Скажу конкретно о нашей работе: в „тяжелом“ мидлстрайке из десяти пусков цели достигают почти все. Да, есть много нюансов: это и подготовка бортов, и характер целей, и место, где происходит операция. Но заявления о „неэффективности“ обычных дронов, о том, что „ничего не долетает“… ну, у нас результат совсем другой», — говорит Поляченко.

Цель, атакованная во время операции, на которой присутствовал журналист NV, также была успешно поражена. На примере этой миссии командир объясняет разницу между дальнобойными ударами на уровне корпусов и подобными операциями, которые проводят ССО, СБУ или Силы беспилотных систем.

Фото: Сергей Окунев / NV

«Кто-то может спросить: а при чем здесь ДШВ? Мы не занимаемся поражением НПЗ или других российских заводов, которые имеют стратегическое значение и расположены в тысяче километров от фронта. Это действительно задача для профильных подразделений в Силах обороны. Но есть объекты, которые оказывают непосредственное влияние на боевые действия на нашем участке фронта. Командные пункты, мастерские, позиции некоторых важных расчетов врага и т. д. Можем ли мы обратиться для их поражения к тем же СБС? Да. Но когда у вас есть своя машина и когда есть машина ваших друзей, которой вы можете пользоваться, зачем?» — рассказывает он.

Именно исходя из такой логики, в конце 2025 года в рядах 7-го корпуса был создан 237-й отдельный батальон беспилотных систем, предназначенный для особых задач. Корпусный батальон может усиливать разные бригады, создавать преимущество на отдельных участках фронта или, наоборот, отправляться туда, где возникают проблемы.

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«В Сухопутных войсках подразделения беспилотных систем — это полки. То есть больший организм. У нас это батальон, поэтому у нас есть определенные ограничения, определенная приоритизация задач. Сейчас условно 70% нашего батальона работают как усиление на разных участках нашей корпусной полосы. Где-то 30% выполняют такие миссии, как вы видели», — говорит Поляченко.

Начальник управления беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ Денис Поляченко / Фото: 7corpsdshv / Instagram

Бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ долгое время воевали в Покровске и вокруг него, где отражали бесчисленные штурмы врага. В конце лета 2026 десантников переместили в район Гуляйполя. Согласно информации источников NV, это решение было принято, в частности, из-за ухудшения положения дел на этом направлении и необходимости сократить непропорционально большую полосу ответственности 17-го армейского корпуса. Ее часть была передана 7-му корпусу ДШВ.

«Это два совершенно разных участка фронта. Очень сложно сравнивать. В частности потому, что, когда мы находились на Покровском направлении, у нас не было тех сил, средств и возможностей, которые есть сейчас. Мы значительно расширили масштабы как направления мидл-страйк, так и фронт-страйк. Очень активно работаем над логистикой противника», — объясняет Поляченко.

Другие офицеры 7-го корпуса в разговорах с журналистом NV уточняли, что враг на Гуляйпольском направлении еще совсем недавно чувствовал себя гораздо безопаснее, чем на Покровском. В частности, это касалось передвижений личного состава, использования техники и размещения важных объектов на относительно небольшом расстоянии от фронта. С появлением на этом направлении 7-го корпуса ситуация для россиян значительно усложнилась — десантники почти еженедельно отчитываются об уничтожении мостов, переправ и регулярном поражении логистических путей оккупантов.

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У 237-го батальона, несмотря на то, что до сих пор находится на этапе развертывания, уже есть немало особых трофеев. Так, в сентябре были уничтожены две установки БМ-21 Град, ранее почти безнаказанно атаковавшие позиции украинских защитников.

Согласно информации NV, батальон в ближайшее время ждет ряд изменений, которые должны дополнительно усилить его возможности.

Фото: Сергей Окунев / NV

Изменения в эпоху Драпатого

Одно из новшеств, инициированных новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, — подчинение штурмовых подразделений корпусам. Предшественник Драпатого Александр Сырский создал систему штурмовых полков, которые применялись по всей линии боевого столкновения и часто действовали без согласования или хотя бы предупреждения корпусов, на участках которых происходили операции. Сейчас «раздутые» штаты этих полков начали сокращать, а сами штурмовики теперь закреплены за определенными участками фронта под управлением корпусов.

7-й корпус ДШВ перешел на новый участок фронта почти сразу после замены главнокомандующего ВСУ.

Согласно данным источников NV, после передислокации на юг 7-й корпус провел ряд операций по зачистке инфильтрированных групп противника, возвращению позиций и ликвидации проблемных зон. Стабилизировать ситуацию на направлении удалось только осенью 2026 года.