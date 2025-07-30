За первые шесть месяцев 2025 года БаДМ направил 42 миллиона гривен на нужды ВСУ. За этими цифрами — трансформация бизнеса, привлечение команды и новый формат взаимодействия с фронтом.

С начала полномасштабного вторжения компания БаДМ инвестировала в поддержку армии более 145 миллионов гривен. Дополнительно финансируется материальная помощь мобилизованным сотрудникам и их семьям.

От доставки лекарств до обеспечения дронами

На протяжении 30 лет сотрудники БаДМ ежедневно обеспечивают медикаментами более 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей Украине, включая прифронтовые территории. Дистрибуция, налаженная годами, стала основой для нового направления работы — благотворительная помощь превратилась в неотъемлемую часть процессов компании. Большинство сотрудников теперь привлечены к поставкам жизненно важного оборудования и лекарств для военных и населения на прифронтовых территориях.

Фото: Сотрудники БаДМ и военный ОББС "Скифские грифоны" во время передачи

За полгода 2025-го передано: более 580 дронов различного типа, 20 комплектов РЭБ-систем, 42 внедорожника, 800 картриджей и 40 сеткометов, подписки Starlink для связи. Также — медикаменты, компьютерную технику, генераторы, портативные электростанции и другое необходимое оборудование для более чем 90 бригад ВСУ.

БаДМ систематично забезпечує наш підрозділ необхідними засобами. Таке ставлення до ЗСУ не лише підвищує морально-психологічний стан військовослужбовців, а й безпосередньо впливає на ефективність виконання бойових завдань», « Карбид», боец 35-й бригады морской пехоты. — делитсяКарбид», боец 35-й бригады морской пехоты.

«Музей Вдячності» — особое пространство в БаДМ

Фото: Часто в виде благодарности защитники оставляют подписанные бригадные флаги

Военные регулярно приезжают в БаДМ: забрать технику и поделиться фронтовыми историями. Часто в виде благодарности защитники оставляют подписанные бригадные флаги, шевроны, сувениры и трофеи. Сначала это было несколько предметов, но их количество росло вместе с масштабами поддержки ВСУ. Так появился «Музей Вдячності» — место, где каждый экспонат рассказывает историю героизма украинских воинов и необходимости благотворительной помощи.

Компания стремится, чтобы такие важные вещи были перед глазами сотрудников и стали поводом для гордости, единства и напоминанием о том, что помощь армии — это возможность сказать «спасибо».

Проект «ФАРМСИЛА»: компании объединяются ради цели

Фото: «ФАРМСИЛА» - совместная благотворительность от фармсектора

В 2023 году компания БаДМ стала инициатором создания масштабного благотворительного проекта «ФАРМСИЛА». Он объединил усилия аптечных сетей, дистрибьюторов и фармацевтических производителей по всей Украине для координированной помощи военным.

Результаты работы проекта за полгода 2025-го — более 10 000 упаковок медикаментов и 7 современных квадрокоптеров DJI Mavic 3T было передано для нужд Вооруженных Сил Украины.

Особое внимание уделяют препаратам, которые всегда в дефиците на фронте — сезонным лекарствам и обезболивающим средствам. Врачи-волонтеры обеспечивают доставку медикаментов непосредственно на передовую, охватывая всю линию фронта.

Системная помощь вместо разовых акций