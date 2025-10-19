Студентка юрфака Марта Хливнушко в 17 лет присоединилась к теробороне, а сейчас, в свои 21, руководит экипажем наземного роботизированного комплекса в Третьей штурмовой — возит на «ноль» все необходимое, а оттуда забирает раненых.

Марта Хливнушко с позывным Пуля, 21 год, командир логистически-эвакуационного экипажа во взводе логистически-эвакуационных беспилотных систем 2-ого штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, родом из Львова, в армии с 2024 года.

«У Пули безумная мотивация и желание быть полезной, поэтому в своих навыках она сильно выросла», — рассказывает командир роты ударных наземных роботизированных комплексов (НРК) Третьей штурмовой бригады с позывным Макар о своей 21-летней подчиненной.

Студентка юридического факультета университета имени Ивана Франко, а также Академии Сухопутных войск Украины, с начала полномасштабного вторжения Марта Хливнушко решила, что ее вступление в ряды защитников — это лишь вопрос времени. В 2022-м 17-летняя девушка присоединилась к в то время самосформированной группировке территориальной обороны, впоследствии занималась волонтерством и стала участницей молодежной националистической военно-патриотической организации Центурия. А год назад присоединилась к Третьей штурмовой.

Сейчас Пуля, командир логистически-эвакуационного экипажа, а также оператор дронов и НРК, доставляет побратимам на «ноль» все необходимое, а в обратном направлении вывозит из-под вражеского огня раненых и погибших.

Один из первых ее опытов подобной эвакуации уже как командира экипажа произошел на Харьковщине и оказался трагическим. На одном из опасных участков фронта бойцы бригады вызвали наземный дрон, чтобы спасти тяжело раненого товарища. Именно Пуле с напарником и их роботу пришлось выполнять эту важную миссию.

«Мы с побратимом разложили медицинский рюкзак, вышли навстречу НРК и готовы были оказывать помощь раненому. НРК подъезжает, мы говорим: друг, ты выжил, ты в относительной безопасности, все хорошо. Тогда снимаем бронеодеяло и понимаем, что боец умер, — вспоминает Пуля, — Технически мы сделали все правильно, просто человеку не хватило времени».

Именно в тот момент девушка решила, что будет делать все возможное и невозможное, чтобы в дальнейшем подобных историй было как можно меньше.

И все последующие эвакуации Пули были удачными. Одну из последних она провела на той же Харьковщине. Под прикрытием РЭБ, дронов-антимавиков и смежных подразделений Пуля довела НРК до раненого, хотя все пространство вокруг него контролировали вражеские БпЛА. А потом вместе с экипажем вывезла бойца, у которого была тяжелая травма после подрыва на мине, в безопасное место. Там ему оказали необходимую помощь и доставили в больницу.

«Пуля умеет искать нестандартные решения, имеет хороший уровень ответственности за те действия, которые она делает, и является примером для многих, — говорит командир девушки с позывным Макар. — Неважно, какая у тебя физподготовка или пол — все решает исключительно твое желание и мотивация двигаться вперед и менять что-то. Пуля — яркий тому пример. Она спасла не одну жизнь, помогла сотням пехотинцев и, я думаю, что это только начало: она будет расти и развиваться».