Кадыровцы переправили в Чечню украденные в Украине американские комбайны — журналистка 20 апреля, 01:48 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты крадут в Украине сельхозтехнику (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В Мелитополе Запорожской области «кадыровцы» украли сельскохозяйственную технику на 1,5 млн евро и переправили награбленное в село в Чечне, связанное с семьей Рамзана Кадырова. Об этом пишет главный редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар в материале для ZN.UA.

Самар рассказала, что «кадыровцы» украли три новых комбайна, трактор и три сеялки, а также 20 тонн фирменных масел с выставочной площадки компании Агротек-Инвест — официального дилера американской компании John Deere в Украине.



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Благодаря системам, установленным на технике, специалисты компании установили, что украденная техника сейчас находится в чеченском поселке Закан-Юрт возле Грозного. Ее пригнали на территорию ликвидированного «госхоза Закан-Юрт», который специализировался на выращивании зерновых.



Как пишет Самар, село Закан-Юрт известно тем, что там родился глава правительства Чечни Муслим Хучиев и его брат Тамерлан Хучиев, возглавляющий администрацию Ачхой-Мартановского района. Последний 11 лет был исполнительным директором «фонда» имени Ахмата Кадырова (отец главы Чечни). На средства «фонда» в поселке строятся социальные объекты, а на их открытии можно увидеть Адама Делимханова — он может быть причастен к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова и участвует в полномасштабном вторжении России в Украину.



Российские оккупанты, помимо других военных преступлений, крадут у мирных украинцев все, начиная от ложек, чайников и ковров и заканчивая стиральными машинами, холодильниками и автомобилями. СБУ публиковала перехваты разговоров, из которых следует, что родные россиян поощряют мародерство и даже озвучивают персональные «заказы».

После того, как в конце марта оккупанты отступили из Киевской и Черниговской областей в Беларусь, стали появляться свидетельства о попытках оккупантов сбыть либо отправить домой в Россию награбленные в Украине вещи.

В начале апреля было зафиксировано, как боевики Кадырова пытались на камеру раздавать жителям блокадного Мариуполя «гуманитарную помощь», украденную у украинской стороны.

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