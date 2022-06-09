Правительство компенсирует затраты украинцам, которые самостоятельно восстановят жилье 9 июня, 03:07 Цей матеріал також доступний українською Разрушенная квартира в Николаеве (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство компенсирует затраты украинцам, которые за свой счет начали восстанавливать разрушенное войной жилье.

«Относительно восстановления жилья. Понимаем, что вернувшиеся в свои дома украинцы стремятся максимально быстро отремонтировать повреждения. Поэтому сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал — государство компенсирует расходы», — заявил Шмыгаль.



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Он отметил, что пойти на такой шаг Украина сможет, если государства-партнеры направят арестованные российские активы.

В данный момент Министерству развития общин и территорий поручили в максимально сжатые сроки определить единый документ, которым будут фиксироваться убытки по каждому дому и квартире.

Шмыгаль сообщил, что на первом этапе начнут восстанавливать объекты, которые получили незначительные повреждения и которые можно и целесообразно ремонтировать уже сейчас.

В середине мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал страны G7 конфисковать российский активы для восстановления Украины и реакция западных партнеров была положительной.

В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что необходимо создать план восстановления Украины, в который должны быть вовлечены самые богатые страны Европы.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет разработан аналог плана Маршалла для послевоенного восстановления Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позже подчеркнула, что Евросоюз возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины.



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