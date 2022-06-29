«Комплекс неполноценности прошел». 90% украинцев верят в победу, 80% гордятся Украиной 29 июня, 22:07 Демонстрация украинцев во время саммита НАТО в Мадриде (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Алексей Антипович, директор Социологической группы Рейтинг в интервью НВ рассказал, что война избавила украинцев от комплекса неполноценности.

«Можно говорить о единении вокруг веры в нашу победу, в которую верят более 90% респондентов, а также о том, что украинцы думают о стране с надеждой, чего раньше не было. Украинцы начали гордиться своим государством, около 80% чувствуют гордость за свою страну при том, что до войны таких людей была едва ли треть, а почти каждый пятый в прошлые годы чувствовал за страну стыд, сейчас таких просто нет», — сказал социолог.

Видео дня

Антипович также отметил, что украинцы перестали считать свое государство аутсайдером Европы.

«Если раньше аутсайдером Украину считало большинство, немного меньше респондентов относили ее к „середнячкам“ континента, то сейчас две трети говорят, что мы середнячки, но есть уже треть тех, кто относит нас к лидерам Европы», — уточнил он.

Также социолог рассказал, что украинцы считают свою страну лидером постсоветского пространства.

«Комплекс неполноценности украинцев по отношению к Украине прошел, надеемся, навсегда», — констатировал он.

Ранее директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью НВ заявил, что Украина может служить для Запада образцом того, как нужно бороться за свою страну и свои ценности.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.