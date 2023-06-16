Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской и Николаевской областях все еще подтоплены 54 населенных пункта 16 июня, 18:43 Житель затопленного в результате подрыва Каховской ГЭС села Афанасьевка Херсонской области возле своего дома (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

После подрыва российским оккупантами Каховвской ГЭС, в Херсонской и Николаевской областях все еще подтоплены 54 населенных пункта.

Об этом во время брифинга заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

Представитель ГСЧС уточнил, что в Херской области 17 населенных пунктов подтоплены на правом берегу Днепра, еще 17 — на временно оккупированной территории области. Подтоплено 1807 домов, в частности в Херсоне — 1422.

Видео дня

Он добавил, что после подтопления спасатели эвакуировали 3772 человека и 268 животных.

Хорунжий сообщил, что в створе поста Херсон наблюдается постоянное постепенное снижение уровня воды.

«Сейчас уровень воды на отметке 1 метр 37 сантиметров. Фактически с начала суток снижение на 10 сантиметров. И такая тенденция продолжается», — заявил представитель ГСЧС.

Спасатели активно применяют мотопомпы, чтобы откачивать воду, в частности в подвальных помещениях, на приусадебных участках и в низинах.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.