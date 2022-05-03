Эвакуацию людей из Попасной невозможно организовать из-за постоянных российских обстрелов — глава Луганской ОВА 3 мая, 19:04 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты уничтожают города на Донбассе (Фото:Сергій Гайдай / Facebook)

Из-за постоянных российских обстрелов из Попасной Луганской области невозможно эвакуировать людей. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Гайдай рассказал, что жители Попасной находятся в крайне сложной ситуации в бомбоубежищах, все коммуникации отсутствуют, город разрушен российскими оккупантами до неузнаваемости.



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«В Попасной сотни жителей, желающих уехать, они не хотят попасть в оккупацию. Но сейчас мы не можем организовать эвакуацию, из-за обстрелов это крайне опасно… Прорваться в соседние поселки возможность еще есть. Сегодня удалось доставить гуманитарный груз в Камышеваху. На обратном пути забрали двух человек, в том числе эвакуировали раненую пожилую женщину и доставили в больницу», — написал глава ОВА.



Утром 3 мая Сергей Гайдай сообщил, что в безопасные места удалось вывезти 39 жителей Лисичанска и десять жителей Северодонецка. На подконтрольной Украине территории Луганской области остаются 60 тысяч человек, доступ к Рубежному, Попасной, Горской громаде осложнен.

В Рубежном российские оккупанты разбомбили элеватор, который был заполнен зерном, а в Северодонецке осталась одна цистерна для доставки воды. Во временно захваченной Кременной оккупанты задерживают людей и забирают у некоторых телефоны.

По мнению Гайдая, ситуация на фронте изменится через две недели благодаря решениям, принятым Западом.

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