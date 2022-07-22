Удар РФ по Краматорску: из-под завалов разрушенной школы извлекли тела трех человек 22 июля, 11:23 Россия атаковала Краматорск 21 июля, разрушена школа (Фото:ГСЧС)

Утром в пятницу, 22 июля, из-под завалов школы Краматорска, разрушенной в результате обстрела войсками РФ, извлекли тела трех человек.

По данным спасателей, поисково-спасательные работы завершены.

Проведена расчистка и разбор около 205 тонн разрушенных элементов здания.

В ночь на четверг, 21 июля, войска РФ наносили мощные удары по населенным пунктам Донецкой области. В Краматорске и Константиновке разрушили две школы.

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После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.



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