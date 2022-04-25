Из плена российских оккупантов освободили двух глав громад в Запорожской области — Кличко

25 апреля, 15:37
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Российские оккупанты берут в плен мэров украинских городов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты берут в плен мэров украинских городов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

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Из плена российских оккупантов освободили глав Новоуспеновской и Кирилловской громад в Запорожской области Ивана Сеника и Ивана Малеева.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Сеник был захвачен российскими оккупантами 13 апреля за патриотическую позицию и преданную работу в интересах общества, даже в условиях оккупации.

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Малеева похитили российские военные со своего рабочего места 17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов по сотрудничеству.

Кличко уточнил, что еще восемь украинских мэров продолжают находиться в плену у РФ. Их судьба остается неизвестной.

По состоянию на 16 апреля России удерживала в плену около 700 украинских военных и более 1000 гражданских.

21 апреля состоялся шестой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Домой вернулись 19 украинцев — десять из них военные.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Виталий Кличко Пленные Война России против Украины

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