Россияне вывозят топ-коллаборантов из Каменки-Днепровской в Запорожской области

25 апреля, 19:16
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Каменка-Днепровская расположена на левом берегу Днепра (Фото:Google Maps)

Каменка-Днепровская расположена на левом берегу Днепра (Фото:Google Maps)

Из Каменки-Днепровской Запорожской области вывозят коллаборантов. По словам местных жителей, туда прибывают автобусы для эвакуации.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

«Молодая семья попыталась записаться на рейс, но администрация отказала. Пока вывозят только топ-коллаборантов, а остальные ждут ВСУ. Люди опасаются, что перед уходом русня устроит провокацию с массовыми жертвами, чтобы во всем обвинить Украину», - написал он.

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В последние дни одной из самых обсуждаемых тем было вероятное продвижение ВСУ на отдельные участки левобережья Днепра в Херсонской области.

По данным издания New York Times, контрнаступление Украины запланировано на май.

Журналисты заявили, что, хотя Украина не делится с американскими официальными лицами деталями своего оперативного плана, операция, скорее всего, будет проходить на юге страны. Среди прочего, вдоль береговой линии Украины на Азовском море.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Запорожская область Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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